ВАКС арештував $1,5 млн криптоактивів ексголови Держспецзв'язку

Криптовалюту вилучили під час обшуку

Слідчий суддя Вищого антикорупційного бюро України наклав арешт на криптовалюту, яку вилучили під час обшуку в колишнього голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку) Юрія Щиголя. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Зазначається, що заарештовано вилучену криптовалюту Tether USDT у кількості 1,2 млн одиниць (на момент викриття – $1,2 млн), TRX у кількості 331 одиниці ($35) і 6,9 біткойнів ($275 тис).

Нагадаємо, 20 листопада Кабінет Міністрів звільнив Щиголя з посади.

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Потім САП і НАБУ повідомили про підозру в заволодінні державними коштами в сумі понад 62 млн грн голові Держспецзв'язку, його заступнику та іншим посадовим особам унаслідок реалізації корупційної схеми із закупівлі програмного забезпечення для Держспецзв'язку в 2021-2022 роках. Загалом, як стверджують правоохоронці, у скоєнні злочинів підозрюють членів організованої групи у складі шести осіб.

22 листопада Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для колишнього керівника Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації Юрія Щиголя.