Тарифи на комуналку. РНБО спростувала головні фейки

Тарифи на комуналку поки не підніматимуть

Не відповідає дійсності інформація про підвищення тарифів на тепло

Центр протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони України спростував чутки про підвищення цін на комуналку, повідомляє ЦПД у Telegram.

Зокрема, не відповідає дійсності інформація про підвищення тарифів на тепло для населення восени.

«Президент України Володимир Зеленський підписав закон №2479-IX від 29.07.2022р., яким передбачено встановлення мораторію на підвищення тарифів на тепло для населення», – пишуть у Центрі протидії дезінформації.

Також неправдивими є чутки, що встановлений мораторій діє лише до кінця року, а потім громадяни змушені будуть «заплатити за всі місяці».

Зазначається, що законом запроваджений мораторій протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинений або скасований, і забороняється підвищення тарифів для населення.

Також неправдивою є інформація, що мораторій не поширюється на платежі за постачання газу.

«Окрім заборони на підвищення тарифів за послуги на теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) і послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, мораторій діє також на послуги з розподілу природного газу», – додали у Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо, під час дії воєнного стану в Україні заборонено відключати абонентів від послуг ЖКГ через заборгованості, а також зупиняти їхнє надання.

Раніше уряд оновив перелік громад для виплати допомоги переселенцям.