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Українців очікує різке здешевлення гречки: коли і на скільки

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Українців очікує різке здешевлення гречки: коли і на скільки
Ціни на гречку у деяких магазинах сягають понад 90 грн
фото: glavcom.ua

Експерти прогнозують падіння цін на гречану крупу

На сьогодні ціни на гречану крупу складають 80-90 грн. Однак фахівці агросектору прогнозують, що незабаром гречка подешевшає, пише Agrotrend.

Насамперед про зниження ціни на гречку заговорив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський. Він зазначив, що вищевказаної продукції в Україні посіяли більше, ніж планували. Незабаром почнеться збір урожаю, що потягне за собою збільшення пропозиції гречки на вітчизняному ринку. Це і допоможе збити ціну.

Також у зменшенні вартості гречки переконаний і директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий. Він також акцентував увагу на тому, що цього року згаданою культурою було засіяно 120 тис. га замість минулорічних 70 тис. га. Отже врожай буде однозначно більшим.

«Зараз масові жнива гречки починаються. У вересні вони пройдуть і ми передбачаємо, що у жовтні буде різке здешевлення гречки. На 20%», – сказав Громовий.

Експерт переконаний, що завдяки новому врожаю Україні вдасться повністю відмовитись від імпорту. Дефіцит знизиться і за рахунок того, що наразі в країні проживає набагато менше людей, ніж до війни.

«Нас в державі зараз вже не сорок мільйонів, а тридцять. Навіть ООН визнано, що прямих біженців – це тих, які виїхали й оформилися як біженці 6,8 мільйона. По наших цифрах, біженців насправді значно більше. Бо багато людей поїхали та не оформилися», – додав Громовий.

Нагадаємо, у серпні перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомив, що ціни на гречку в Україні зміняться через місяць.

Раніше аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин прогнозувала, що в серпні ціни на гречку можуть знизитися. Проте, цього не сталося.

Читайте також: Що буде з цінами на овочі, зерно та гречку: відповідь міністра
Теги: Україна урожай продукти ціни

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