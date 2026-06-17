Українці без досвіду можуть заробляти від 30 тис.: названо сфери

Для українців без досвіду з'явилися вакансії від 30 тисяч гривень

Експерти визначили найпопулярніші сезонні вакансії та опублікували свіжий рейтинг реальних літніх зарплат

На початку літа в Україні зріс попит на сезонних працівників, а в окремих сферах роботодавці навіть готові платити понад 30 тисяч гривень на місяць. «Главком» із посиланням на дослідження аналітиків OLX Робота розповідає, де цього літа шукати найвигідніші вакансії, які спеціалісти мають найбільший попит на ринку праці навіть без досвіду та кому роботодавці готові пропонувати найвищі зарплати.

Попри поширену думку, що сезонна робота приносить лише мінімальний дохід, ситуація на ринку праці цього літа виглядає зовсім інакше. Стало відомо, що у багатьох сферах роботодавці пропонують зарплати, які можуть конкурувати навіть із постійною зайнятістю. При цьому найбільше заробити можуть працівники громадського харчування, логістики та будівельної галузі.

Найвищі медіанні зарплати серед популярних сезонних вакансій отримують кухарі - 33 тис. грн та водії - 32 тис. грн на місяць. Також до переліку найбільш оплачуваних позицій увійшли:

будівельники – 25 500 грн;

продавці – 24 800 грн;

вантажники – 24 500 грн;

офіціанти – 22 500 грн;

прибиральники – 19 000 грн;

різноробочі – 18 700 грн.

До речі, окрему увагу привертають вакансії для студентів і людей без досвіду роботи. У категорії стартових позицій роботодавці готові пропонувати в середньому 24,3 тис. грн, що робить сезонний підробіток доволі привабливим варіантом для молоді під час літніх канікул.

Де роботи найбільше

Аналітики OLX стверджують, що шукати роботу та отримувати максимум можна в абсолютно різних куточках країни. При цьому трошки більше сезонних вакансій роботодавці розміщують у Київській області, а також в Одеській та Дніпропетровській областях.

До регіонів із високою кількістю вакансій ще входять:

Львівська область;

Полтавська область;

Харківська область;

Волинська область.

Водночас у прифронтових регіонах ситуація залишається складнішою. У Донецькій, Херсонській та Миколаївській областях кількість сезонних вакансій помітно зменшилася порівняно з минулим роком.

Де найбільше платять

А ось за фінансовою вигодою треба їхати на захід України. Найвищі медіанні зарплати зафіксовані в Тернопільській області – 29 000 грн. Трішки відстають Волинська (28 400 грн) та Львівська (27 300 грн) області.

Для порівняння, у Київській, Одеській та Рівненській областях літньому персоналу пропонують у середньому 26-26,5 тис. грн, а на Закарпатті – 24,5 тис. грн.

Де найскладніше знайти підробіток

Тим, хто планує шукати сезонну роботу цього літа, варто враховувати не лише рівень зарплат, а й конкуренцію серед кандидатів.

За даними аналітиків, найскладніше знайти підробіток зараз у Вінницькій області, де на одну вакансію в середньому припадає 16 відгуків. Висока конкуренція також спостерігається у Дніпропетровській та Рівненській областях – по 13 претендентів на одне робоче місце.

До регіонів із найбільшою кількістю охочих працевлаштуватися входять також Чернівецька та Одеська області, де на кожну вакансію претендують близько 10 кандидатів.

Це означає, що претендентам у цих регіонах варто швидше реагувати на нові оголошення та не відкладати подання заявки.

Зміни на ринку у порівнянні до 2025 року

Порівнюючи з минулим роком, структура замовлень суттєво змінилася. Роботодавці почали менше шукати будівельників (-32%), офіціантів (-22%) та різноробочих (-18%), хоча остання категорія досі залишається наймасовішою за кількістю відкритих місць.

Натомість, тим, хто вміє варити каву або готовий до фізичної праці в логістиці – відкриті всі двері.

Справжній бум пропозицій фіксують зараз на такі посади:

вантажники (+68% нових вакансій);

баристи (+57%);

кухарі (+23%);

шиномонтажники (+21%).

Отож, сезонна зайнятість відкриває чудові можливості для швидкого заробітку студентам на канікулах, переселенцям для адаптації на новому місці або кожній родині, що потребує додаткового бюджету.

Нагадаємо, нещодавно у Києві правоохоронці викрили схему трудової експлуатації людей та звільнили 12 громадян, яких утримували в умовах, схожих на трудове рабство. За даними слідства, зловмисники вербували вразливих людей на столичному вокзалі, обіцяючи роботу та житло, а натомість ізолювали їх від рідних і змушували працювати. До організації схеми, за версією слідства, причетні четверо осіб, серед яких 35-річний житель Житомирської області.