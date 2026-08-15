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Українці не можуть оплатити покупки картками. Приватбанк зробив заяву

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Українці не можуть оплатити покупки картками. Приватбанк зробив заяву
У деяких випадках кошти списуються з карток, однак платежі не проходять
фото: «Новини.LIVE» (ілюстративне)

У магазинах виникли проблеми з безготівковою оплатою, подекуди утворюються черги

В Україні вранці 15 серпня виникли проблеми з безготівковими розрахунками. Користувачі повідомляють про труднощі з оплатою банківськими картками у супермаркетах та інших торговельних закладах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Приватбанку.

За повідомленнями користувачів у соцмережах, у деяких торговельних точках платежі через термінали не проходять або здійснюються із труднощами. Також фіксуються випадки, коли кошти з картки списуються, однак оплата не завершується успішно.

Через проблеми з безготівковими розрахунками в окремих магазинах та супермаркетах почали утворюватися черги.

У Приватбанку підтвердили наявність технічних труднощів. У фінустанові зазначили, що проблеми стосуються роботи кількох сервісів, а спеціалісти вже працюють над їх усуненням.

«Зараз є складнощі в роботі кількох сервісів, але наша команда вирішує проблему. Незабаром все повернеться у звичний ритм», – повідомили у пресслужбі банку.

Українці не можуть оплатити покупки картками. Приватбанк зробив заяву фото 1
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У банку не уточнили, що саме спричинило збій та коли роботу сервісів буде повністю відновлено.

Нагадаємо, раніше народна депутатка України Ольга Стефанишина поскаржилася на тривалі перевірки транзакцій у Приватбанку. Банк протягом кількох годин перевіряє практично кожну її транзакцію з картки на картку. Йдеться, зокрема, про перекази власних коштів між рахунками в Приватбанку та перекази двом неповнолітнім дітям, чиї картки прив'язані до її рахунку.

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Теги: Приватбанк банк гроші магазин

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