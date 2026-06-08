Робота після війни. Свириденко назвала найперспективніші професії в Україні

Ринок праці сигналізує про брак кадрів у галузях, де традиційно переважали чоловіки

Очільниця уряду назвала головні галузі повоєнної економіки України



Після завершення війни найбільш динамічно розвиватимуться сфери енергетики, машинобудування, інформаційних технологій та оборонних технологій (defense tech). Про це заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко під час виступу на форумі «Освіта нової України 2.0», інформує «Главком».

За словами очільниці уряду, Кабінет Міністрів уже змоделював чітку стратегію відновлення держави, визначивши ключові підвалини та найбільш прогресивні сектори економіки для повоєнного періоду.

До переліку пріоритетних напрямків увійшли:

Енергетика;

Машинобудування;

IT-сектор;

Defense tech (оборонні технології);

Технологічні галузі («tech» загалом).

«Це ті галузі, в яких ми проявили силу під час повномасштабного вторгнення, де ми здобули унікальний досвід, це те, що ми можемо експортувати і розвиватися», – наголосила Свириденко.

Зауважимо, розвиток цих прогресивних секторів критично важливий для країни на тлі поточної демографічної та економічної ситуації. За оприлюдненими на початку травня даними, на підконтрольній Україні території наразі проживають близько 31 млн людей.

При цьому офіційно працевлаштованими є приблизно 13 млн громадян, а єдиний соціальний внесок (ЄСВ) сплачують лише 10,5 млн осіб, що створює значне навантаження на солідарну систему та підкреслює потребу в модернізації ринку праці.

«Главком» писав, що мобілізація в Україні триває від початку повномасштабного вторгнення РФ. Усі чоловіки віком від 18 до 60 років можуть бути призвані на військову службу, якщо є придатними за станом здоров’я. Бронювання надає підприємцям можливість оформити відстрочку від мобілізації для своїх працівників.

До слова, Кабінет міністрів збільшує підтримку програм навчання та перекваліфікації, аби залучити жінок до спеціальностей, де через мобілізацію бракує фахівців. Програми орієнтовані на широкий спектр затребуваних фахів: водійок вантажівок, операторок техніки, автомеханікинь, зварювальниць.