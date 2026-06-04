Робота двірником заради бронювання: підозру оголошено жителю Київщини

Посада двірника передбачає бронювання, тож за таку послугу «клієнт» мав заплатити $4 тис.

Оболонська окружна прокуратура повідомила про підозру 41-річному жителю Київської області. який за гроші пропонував військовозобов'язаному уникнути мобілізації. Про це сьогодні, 4 червня, повідомили пресслужби Головного управління Нацполіції Києва та столичної прокуратури, інформує «Главком».

Слідство встановило, що підозрюваний шукав клієнтів, які готові платити за працевлаштування заради бронювання. Схема передбачала спочатку фіктивний вступ військовозобов'язаного до ДФТГ. Надалі його обіцяли фіктивно працевлаштувати двірником на комунальне підприємство на Київщині. Посада передбачає бронювання, тож за таку послугу «клієнт» мав заплатити $4 тис.

«Спочатку фігурант наказав чоловікові записатися до добровольчого формування територіальної громади – мовляв, це обов'язковий перший крок до працевлаштування та «броні». За допомогу зі вступом у формування він одразу взяв у чоловіка $500. Втім згодом, під час телефонної розмови, правопорушник вимагав від клієнта додатково перерахувати на його банківський рахунок кошти», – поінформували у поліції.

Обшук у квартирі підозрюваного фото: Національна поліція України

Правоохоронці задокументували отримання завдатку та документів для влаштування на роботу. Під час обшуку вдома у фігуранта вилучили банківські картки та мобільні телефони.

Дії підозрюваного кваліфікували за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна, поінформували у прокуратурі.

Нагадаємо, у Львові правоохоронці викрили та затримали батька та сина, які налагодили незаконний канал переправлення військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон. За даними джерел «Главкому» у правоохоронних органах, затриманими є колишній депутат Мацошинської сільської ради Роман Бутляр та його син Богдан. За даними слідства, у лютому цього року 66-річний ексдепутат разом із своїм 46-річним сином, який є приватним підприємцем, розробили план нелегального заробітку на ухилянтах.

«Главком» писав, що у столиці винесли суворий вирок керівнику благодійної організації, який налагодив схему нелегального переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Свої «послуги» зловмисник оцінив у $12 тис., проте замість заробітку отримав реальний тюремний термін із конфіскацією майна. Слідство встановило, що влітку 2023 року обвинувачений познайомився з киянином, який шукав спосіб виїхати за межі України до своєї матері. Фігурант одразу запевнив чоловіка, що має змогу внести його до системи під виглядом волонтера від власного благодійного фонду.

Також правоохоронці викрили на Дніпропетровщині двох сестер-близнючок, яких підозрюють в організації незаконної схеми допомоги військовозобов'язаним чоловікам в ухиленні від мобілізації. За даними слідства, жінки за винагороду допомагали оформлювати фіктивну інвалідність, яка надалі давала підстави для виїзду за кордон.