Головна Київ Новини
search button user button menu button

Робота двірником заради бронювання: підозру оголошено жителю Київщини

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Робота двірником заради бронювання: підозру оголошено жителю Київщини
Затриманому загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна
фото: Національна поліція України

Посада двірника передбачає бронювання, тож за таку послугу «клієнт» мав заплатити $4 тис.

Оболонська окружна прокуратура повідомила про підозру 41-річному жителю Київської області. який за гроші пропонував військовозобов'язаному уникнути мобілізації. Про це сьогодні, 4 червня, повідомили пресслужби Головного управління Нацполіції Києва та столичної прокуратури, інформує «Главком».

Слідство встановило, що підозрюваний шукав клієнтів, які готові платити за працевлаштування заради бронювання. Схема передбачала спочатку фіктивний вступ військовозобов'язаного до ДФТГ. Надалі його обіцяли фіктивно працевлаштувати двірником на комунальне підприємство на Київщині. Посада передбачає бронювання, тож за таку послугу «клієнт» мав заплатити $4 тис.

«Спочатку фігурант наказав чоловікові записатися до добровольчого формування територіальної громади – мовляв, це обов'язковий перший крок до працевлаштування та «броні». За допомогу зі вступом у формування він одразу взяв у чоловіка $500. Втім згодом, під час телефонної розмови, правопорушник вимагав від клієнта додатково перерахувати на його банківський рахунок кошти», – поінформували у поліції.

Обшук у квартирі підозрюваного
Обшук у квартирі підозрюваного
фото: Національна поліція України

Правоохоронці задокументували отримання завдатку та документів для влаштування на роботу. Під час обшуку вдома у фігуранта вилучили банківські картки та мобільні телефони.  

Дії підозрюваного кваліфікували за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна, поінформували у прокуратурі. 

Нагадаємо, у Львові правоохоронці викрили та затримали батька та сина, які налагодили незаконний канал переправлення військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон. За даними джерел «Главкому» у правоохоронних органах, затриманими є колишній депутат Мацошинської сільської ради Роман Бутляр та його син Богдан. За даними слідства, у лютому цього року 66-річний ексдепутат разом із своїм 46-річним сином, який є приватним підприємцем, розробили план нелегального заробітку на ухилянтах.

«Главком» писав, що у столиці винесли суворий вирок керівнику благодійної організації, який налагодив схему нелегального переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Свої «послуги» зловмисник оцінив у $12 тис., проте замість заробітку отримав реальний тюремний термін із конфіскацією майна. Слідство встановило, що влітку 2023 року обвинувачений познайомився з киянином, який шукав спосіб виїхати за межі України до своєї матері. Фігурант одразу запевнив чоловіка, що має змогу внести його до системи під виглядом волонтера від власного благодійного фонду.

Також правоохоронці викрили на Дніпропетровщині двох сестер-близнючок, яких підозрюють в організації незаконної схеми допомоги військовозобов'язаним чоловікам в ухиленні від мобілізації. За даними слідства, жінки за винагороду допомагали оформлювати фіктивну інвалідність, яка надалі давала підстави для виїзду за кордон. 

Читайте також:

Теги: Київ мобілізація ухилянти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Костянтин Русанов «Немо»
«Скеля» на дев'яти смугах фронту. Найбільший і найскандальніший штурмовий полк ЗСУ відповідає на критику
10 травня, 18:00
Анастасія Александрук виїхала із сином до США через війну
«Я не відчувала себе вдома». Киянка розкрила правду еміграції з України до США
8 травня, 11:05
Під час обшуку у квартирі затриманого поліцейські вилучили мобільний телефон, заповнений фото та відео порнографічного характеру за участю неповнолітніх
Розбещення дитини у туалеті медзакладу: поліція Києва затримала підозрюваного
13 травня, 15:56
У результаті пошуково рятувальних робіт підтверджено смерть 24 людей, з яких троє – діти
Рятувальна операція у Дарницькому районі завершена: офіційні дані про наслідки атаки
15 травня, 08:42
На час робіт рух транспорту Південним мостом організують середньою смугою.
Рух Південним мостом частково обмежено до 18 травня (схема)
15 травня, 11:00
В «Укрзалізниці» пояснили, що наразі тривають роботи з підготовки до капітального ремонту ескалаторів
На Центральному вокзалі Києва зупинилися ескалатори: що кажуть в «Укрзалізниці»
19 травня, 11:11
Олена Зеленська на «Книжковому Арсеналі»
Зеленська розповіла, які книги купила на «Книжковому Арсеналі»
29 травня, 09:44
Київ у вогні, п'ятеро загиблих у Дніпрі: головне за ніч 2 червня
Київ у вогні, п'ятеро загиблих у Дніпрі: головне за ніч 2 червня
2 червня, 05:50
Південний міст — вантовий міст через Дніпро в Києві, найвищий міст столиці. Розташований в Голосіївському та Дарницькому районах
Рух Південним мостом буде частково обмежено: як довго триватиме ремонт
29 травня, 13:28

Новини

Київщина вшанувала пам'ять дітей, які загинули через російську агресію
Київщина вшанувала пам'ять дітей, які загинули через російську агресію
Робота двірником заради бронювання: підозру оголошено жителю Київщини
Робота двірником заради бронювання: підозру оголошено жителю Київщини
ДТП із лобовим зіткненням у Бучанському районі: загинуло двоє людей
ДТП із лобовим зіткненням у Бучанському районі: загинуло двоє людей
У Києві під колесами вантажівки загинула літня жінка: деталі трагедії
У Києві під колесами вантажівки загинула літня жінка: деталі трагедії
Півтора роки добровільного декларування: скільки зброї зареєстрували кияни
Півтора роки добровільного декларування: скільки зброї зареєстрували кияни
Рецидивіст проник у музейний потяг на вокзалі і вдягнув вкрадену форму (фото)
Рецидивіст проник у музейний потяг на вокзалі і вдягнув вкрадену форму (фото)

Новини

На Львівщині колишній депутат із сином організували схему для ухилянтів: їх затримали на гарячому (фото)
Сьогодні, 14:48
Сили безпілотних систем уразили корабель «Світляк» та ракетно-зенітний комплекс ворога (відео)
Сьогодні, 13:21
Євросоюз готує санкції проти китайських та турецьких компаній, що допомагають російській армії
Сьогодні, 09:19
Польща заарештувала українця за вилов гігантського сома. Риба була місцевою легендою (відео, фото)
Сьогодні, 08:50
Війна на десятиліття. Російський розвідник дав пораду співгромадянам
Сьогодні, 07:59
Трамп і Зеленський можуть зустрітися на саміті НАТО в Туреччині
Сьогодні, 07:54

Прес-релізи

Українські банки покращують якість кредитних портфелів
Українські банки покращують якість кредитних портфелів
3 червня, 12:28
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua