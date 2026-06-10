Шукали жертв на київському вокзалі: поліція ліквідувала схему трудового рабства

Під час проведення спецоперації правоохоронці визволили з трудового полону 12 громадян віком від 30 до 57 років

Люди жили в антисанітарних умовах під постійним наглядом, їм суворо забороняли спілкуватися з рідними

Столичні правоохоронці ліквідували схему трудового рабства та звільнили з полону 12 громадян, які опинилися у скрутному становищі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Злочинну діяльність припинили оперативники управління міграційної поліції спільно зі слідчими Дарницького управління поліції та бійцями полку особливого призначення №1.

За даними слідства, організатором схеми був 35-річний мешканець Житомирщини. Він залучив до «бізнесу» двох своїх родичів та знайому. Фігуранти підшукували на території Центрального залізничного вокзалу Києва людей без постійного місця проживання, документів чи стабільного доходу, які шукали заробітку.

За даними слідства, організатором схеми був 35-річний мешканець Житомирщини фото: Національна поліція України

Зловмисники переконували потерпілих поїхати на легальну й високооплачувану роботу з безкоштовним проживанням та харчуванням. Проте людей привозили на деревообробні підприємства в Житомирській області, де одразу відбирали у них мобільні телефони та паспорти.

Люди безкоштовно й понаднормово працювали на лісопилках та у цехах з виготовлення фанери й дерев’яних плит фото: Національна поліція України

Громадян змушували безкоштовно й понаднормово працювати на лісопилках та у цехах з виготовлення фанери й дерев’яних плит. Люди жили в антисанітарних умовах під постійним наглядом. Їм суворо забороняли виходити за територію чи спілкуватися з рідними.

Для психологічного тиску фігуранти погрожували робітникам фізичною розправою, а у разі непокори – застосовували силу. Отримані від експлуатації кошти учасники угруповання ділили між собою.

Усім чотирьом зловмисникам повідомили про підозру фото: Національна поліція України

Під час спецоперації правоохоронці визволили з трудового полону 12 громадян віком від 30 до 57 років. Наразі вони перебувають у безпеці.

Усім чотирьом зловмисникам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області поліція викрила злочинну групу, що вела торгівлю людьми і застосовувала рабську працю. Поліцейські визволили із трудового рабства 120 людей. Фігуранти пропонували громадянам нібито офіційне працевлаштування на агропромисловому підприємстві у Дніпропетровській області. Потерпілих підшукували на залізничних вокзалах міст Києва, Дніпра та Одеси.

Також у Кривому Розі правоохоронці викрили схему торгівлі людьми, організовану під виглядом працевлаштування за кордоном. Жінкам обіцяли роботу в готелях у країнах Близького Сходу з високою зарплатою, однак після виїзду їх використовували для сексуальної експлуатації.