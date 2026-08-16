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Кавуни в Україні різко подешевшали

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Кавуни в Україні різко подешевшали
У середині серпня оптові ціни на гарбузину опустилися до 2–10 грн/кг
фото ілюстративне

Кавуни зараз коштують у середньому на 47% дешевше, ніж торік, і суттєвого подорожчання аналітики не прогнозують

Середина серпня стала піком сезону українських кавунів, через що пропозиція на ринку продовжує зростати, а ціни – знижуватися. Про це «Главком» дізнався з посиланням на аналітиків проєкту EastFruit.

Спека прискорила дозрівання, посуха – вдарила по якості

Нині кілограм кавунів можна придбати приблизно за 14–20 грн залежно від регіону та місця продажу. За даними EastFruit, оптові ціни вже опустилися до 2–10 грн/кг – це в середньому на 34% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Ситуація на ринку зумовлена тим, що через спекотну погоду темпи дозрівання кавунів у полях суттєво прискорилися, водночас посуха в південних областях негативно позначається на якості продукції. Фермери також розповідають, що ситуацію ускладнює структура врожаю: основну його частку становлять кавуни великого калібру, попит на які залишається слабким, тож оптові компанії та роздрібні мережі скорочують закупівлі такої продукції до мінімуму.

Кавуни в Україні різко подешевшали фото 1
інфографіка: EastFruit

У мережах – від 12 до 20 гривень за кілограм

У роздрібних мережах ціни вже відображають цей тренд: у Varus кавуни продають по 11,90 грн/кг (з урахуванням знижки), в АТБ – по 17,89 грн/кг, а у «Сільпо» ціни стартують від 19 грн/кг.

Загалом кавуни в Україні коштують зараз у середньому на 47% дешевше, ніж рік тому. Експерти не прогнозують помітного поліпшення ситуації на ринку – підвищити ціни, за їхніми словами, зможуть хіба що власники кавунів високої якості, пропозиція яких обмежена. Натомість ціни на кавуни вагою понад 5 кг, найімовірніше, продовжуватимуть знижуватися, оскільки фермери намагатимуться продати їх якомога швидше.

Нагадаємо, ще на початку сезону «Главком» розповідав, скільки коштують кавуни та дині на столичних ринках – тоді ціни були помітно вищими за нинішні.

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Теги: літо вітаміни Сільпо ціни фрукти Херсон

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