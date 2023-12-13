«Київстар» відновив зв'язок, Нацбанк підняв офіційний курс долара. Головне за 13 грудня

«Київстар» розпочав включення голосового зв`язку по всій Україні

«Київстар» оголосив про відновлення зв'язку, атака балістики на Київ, нова допомога від Норвегії. «Главком» склав добірку новин 13 грудня, щоб ви були в курсі головних подій:

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Норвегія оголосила про надання Україні $1,8 млрд допомоги

До кінця цього року Норвегія виділить Україні $1,8 млрд допомоги і продовжить підтримку країни. Премʼєр Норвегії Йонас Гар Стере на спільній з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Осло оголосив, що його держава підтримуватиме Україну у 2024 році з перших місяців. Це стосуватиметься, зокрема, прямої економічної підтримки критичним послугам в Україні, щоб не було жодних затримок у поставках для українців.

Нацбанк підняв офіційний курс долара вище 37 грн

Національний банк України (НБУ) вперше в історії підняв курс долара понад 37 гривень. Однак на відміну від офіційного обмінний курс був значно вищим восени минулого року – до 43 гривень.

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Офіційний курс на 14 грудня 2023 року встановлено на такому рівні: 37,0245 грн за долар (+0,0384 грн).

Справу нардепки Марченко передано до суду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) скерувала до суду обвинувальний акт щодо народної депутатки Людмили Марченко та її помічниці, яких раніше викрили на отриманні $11,3 тис. за перетин кордону.

Прокуратура не назвала ім’я фігуранток, але, судячи з обставин справи, ідеться про Людмилу Марченко та її помічницю Анастасію Колесник.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, нардепка спільно зі своєю помічницею за грошову винагороду обіцяла громадянам, що подбає про те, щоб уповноважені особи обласної військової адміністрації прийняли рішення про дозвіл на виїзд із України, а також внесли відповідні відомості до Інформаційної системи «Шлях».

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«Київстар» оголосив про відновлення зв'язку

Станом на 18:00 «Київстар» розпочав включення голосового зв`язку по всій Україні. У компанії уточнили, що відновлення послуг відбуватиметься поступово, тому до кінця дня ще можливі короткочасні складнощі. На цей випадок «Київстар» рекомендує:

перезавантажити телефон;

відключити послугу VoLTE в налаштуваннях телефону.

Після повного відновлення мережі оператор обіцяє підготувати компенсації усім абонентам та корпоративним клієнтам, які не могли скористатись сервісами компанії.

Атака балістики на Київ

Близько 3:00 в Києві пролунала серія потужних вибухів, після яких у місті було оголошено повітряну тривогу. Російські сили атакували столицю балістикою, всі 10 ракет збили сили ППО. Зафіксовано падіння уламків ракет у чотирьох районах столиці.

Унаслідок нічної атаки росіян по Києву загалом постраждали 53 людини, із них 20 дітей.