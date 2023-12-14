Нацбанк повідомив, чому підняв офіційний курс долара вище 37 грн

Як зазначив заступник голови НБУ, ще до повномасштабної війни наприкінці року курс гривні дещо знижувався, адже попит на валюту зростав

У Національному банку пояснили падіння курсу гривні сезонними факторами. Про це стало відомо з брифінгу НБУ.

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Заступник голови НБУ Юрій Гелетій зазначив, що ще до повномасштабної війни наприкінці року курс гривні дещо знижувався, адже попит на валюту зростав. Ця ж ситуація спостерігається і наразі.

«Збільшення попиту зумовило більш активну участь НБУ на ринку, якщо середньоденний показник у листопаді був 112 млн грн, станом на грудень середній показник 147 млн грн», – пояснив заступник голови НБУ.

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Нагадаємо, Національний банк України вперше в історії підняв курс долара понад 37 гривень. Однак на відміну від офіційного обмінний курс був значно вищим восени минулого року – до 43 гривень. Національний банк встановив офіційний курс гривні до долара за підсумками торгів на міжбанківському валютному ринку на 14 грудня на рівні 37,0245, порівняно із 36,9861 напередодні.

Раніше міжнародне агентство Fitch Ratings прогнозує стабільний курс долара до гривні, низьку інфляцію та економічне зростання в Україні.

Як повідомлялося, на курс долара у 2024 році в Україні вплине розмір макрофінансової допомоги від Європейського Союзу.

До слова, якщо в України не буде проблем із макрофінансовою допомогою, то курс долара у 2024 році буде на рівні 41,4 грн/$, як закладено у державному бюджеті.