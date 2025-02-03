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Пенсіонери можуть отримати майже 1 тис. грн доплати у лютому: подробиці

Ірина Бура
glavcom.ua
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Пенсіонери можуть отримати майже 1 тис. грн доплати у лютому: подробиці
Згідно із законодавством, виплата сягає 40% від прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність
фото з відкритих джерел

Законодавство визначає певні критерії для тих, хто може претендувати на отримання щомісячної виплати

В Україні самотні пенсіонери, які потребують стороннього догляду, можуть у лютому 2025 року оформити щомісячну доплату в розмірі 944 грн. Цю норму регулює Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій окремим категоріям осіб» та постанова Кабміну «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд».

Згідно із законодавством, виплата сягає 40% від прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність, відповідно, розмір доплати становить 944,4 гривень.

Хто має право на виплату

Законодавство визначає певні критерії для тих, хто може претендувати на отримання щомісячної виплати. Це наступні вимоги:

  • мати від 80 років і більше;
  • проживати самостійно (без сім’ї);
  • мати потребу у постійному сторонньому догляді через стан здоров’я;
  • отримувати пенсію за віком.

На таку доплату можуть не розраховувати ті, хто отримує пенсію за інвалідністю.

Які документи необхідні для оформлення виплати

Для того, щоб оформити таку доплату, потрібно написати відповідну заяву за встановленим зразком, а ще – надати службі необхідні документи:

Для оформлення доплати, окрім заяви, необхідно подати:

  • висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу в сторонньому догляді;
  • паспорт;
  • ідентифікаційний номер;
  • витяг з Пенсійного фонду про те, що пенсіонер не отримує надбавки з догляду до пенсії.

Нагадаємо, з Пенсійним фондом можна укласти договір, щоб придбати додатковий страховий стаж. Причому внески можна робити не лише за себе, але й за іншу людину.

Також, деякі українці не можуть вийти на пенсію в 60 років через недостатній страховий стаж. Для тих, хто не набрав необхідного стажу, пенсія за віком у звичайному порядку не передбачена.

Деякі громадяни в Україні можуть вийти на пенсію раніше завдяки подвоєному страхового стажу. Це правило поширюється на тих, хто працює у шкідливих, небезпечних або екстремальних умовах.

Окрім того, українці можуть отримувати до 4,7 тис. грн надбавки до основного доходу або пенсії.

До слова, протягом найближчих трьох років в Україні не буде підвищення пенсійних виплат. Це передбачено бюджетною декларацією на 2025-2027 рік. Таким чином, у цьому році мінімальна пенсія залишиться на нинішньому рівні. Її розмір, як і раніше, залежатиме від віку пенсіонера та його страхового стажу.

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Теги: пенсіонери закон документи українці Україна пенсія

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