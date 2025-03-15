В Україні завершено індексацію пенсій: як зростуть виплати

Під індексацію потрапляє тільки «чиста» пенсія – це сума без урахування доплат і надбавок

У середньому пенсії українців у результаті індексації збільшаться на 556 гривень

Березнева індексація пенсій 2025-го завершена. Виплати для більшості пенсіонерів збільшилися. Попередньо, цього року пенсії українців будуть проіндексовані на 11,5%. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Мінсоцполітики.

Зазначається, що під індексацію потрапляє тільки «чиста» пенсія – це сума без урахування доплат і надбавок. Утім, Кабінет Міністрів встановив обмеження на розміри збільшення виплат. Мінімально вони могли зрости на 100 гривень, максимально – на 1 500 гривень.

У середньому пенсії українців у результаті індексації збільшаться на 556 гривень. Таким чином середній розмір пенсійних виплат зросте з 5 789 до 6 345 гривень.

Як змінилася пенсія після індексації, можна дізнатися онлайн:

необхідно зайти на портал електронних послуг ПФУ за посиланням;

авторизуватися (це можна зробити через КЕП, «Дія. Підпис», BankID);

інформацію можна знайти в розділі «Моя пенсія».

Нагадаємо, з 1 березня відбулася індексація пенсій для понад 10 млн українців. Крім того, з 1 березня будуть проіндексовані щомісячні страхові виплати для 158 тис. потерпілих від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого.

До слова, в Україні самотні пенсіонери, які потребують стороннього догляду, можуть у лютому 2025 року оформити щомісячну доплату в розмірі 944 грн. Згідно із законодавством, виплата сягає 40% від прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність, відповідно, розмір доплати становить 944,4 грн.