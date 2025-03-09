Унікальний генерал: у 87 на службі в МВС

Василь Васильович Дурдинець став заступником міністра внутрішніх справ ще у 1978 році

Історії про те, як міліціянти 40+ стають пенсіонерами, відомі усім. Але не усім хочеться так швидко тікати з органів на гарантовану пенсію.

«Главком» знайшов унікального міліціонера.

Василь Васильович Дурдинець пішов по комсомольсько-партійній лінії ще в часи Хрущова, став заступником міністра внутрішніх справ ще у 1978 році. А далі – ціле гроно посад: віцеспікер, віцепрем'єр, міністр і навіть в.о. глави уряду.

У 2025-му генерал Дурдинець досі на службі у штаті МВС. Міністри змінюються, а Василь Васильович на посаді. У свої 87 від продовжує ділитися досвідом з шефом МВС Клименком і отримувати зарплату.

Дякуємо главі МВС за оперативну відповідь на запит про радників. Бо не всі у системі МВС такі сміливі і прозорі.