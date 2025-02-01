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Як українцям докупити стаж до пенсії у 2025 році? Пояснення

Ірина Бура
glavcom.ua
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Як українцям докупити стаж до пенсії у 2025 році? Пояснення
Щоб докупити стаж, потрібно укласти з Пенсійним фондом договір про добровільну участь у системі пенсійного страхування
фото з відкритих джерел

З 1 січня 2025 року, щоб вийти на пенсію в 60 років, потрібно накопичити щонайменше 32 років страхового стажу

З Пенсійним фондом можна укласти договір, щоб придбати додатковий страховий стаж. Причому внески можна робити не лише за себе, але й за іншу людину. Про це повідомив Пенсійний фонд України.

Так, з 1 січня 2025 року, щоб вийти на пенсію в 60 років, потрібно накопичити щонайменше 32 років страхового стажу. Однак якщо стажу не вистачає, його можна докупити.  

Хто може докупити стаж

Опція доступна як застрахованим, так і незастрахованим особам. Головна умова – людина має бути старшою 16 років.

Також вона має належати до однієї з трьох категорій:

  • працевлаштовані за кордоном, які планують отримувати пенсію в Україні;
  • люди передпенсійного віку, яким не вистачає стажу;
  • громадяни, які мають низький рівень офіційного доходу і хочуть збільшити розмір майбутньої пенсії.

Як придбати стаж

Щоб докупити стаж, потрібно укласти з Пенсійним фондом України договір про добровільну участь у системі пенсійного страхування. Зробити це можна онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

Щоб укласти договір, потрібно:

  • увійти в особистий кабінет, використавши електронний підпис, Дія.підпис або систему GOV.ID;
  • обрати розділ "Комунікація з ПФУ", а потім "Договір на добровільну участь";
  • внести персональні дані (ПІБ, податковий номер, серія і номер паспорта, дата народження);
  • натиснути "Бажаю сплачувати внески за себе" й зазначити необхідну інформацію;
  • дати згоду на обробку даних і підтвердити внесені дані;
  • підписати договір, натиснувши кнопку "Підписати й сплатити";
  • сплатити внески, обравши зручний спосіб.

Перевірити інформацію про зарахування платежу та кількість днів набутого стажу можна в особистому кабінеті.

Скільки коштує стаж

Періодичність і розмір оплати громадянин визначає сам. Для того, щоб безробітному був зарахований місяць стажу, він має сплатити мінімум 1760 гривень (мінімальний страховий внесок). Сума внесків зараховується за місяць, коли гроші отримав ПФУ.

Робити внески можна не лише за себе, але й за іншу людину.

Нагадаємо, деякі українці не можуть вийти на пенсію в 60 років через недостатній страховий стаж. Для тих, хто не набрав необхідного стажу, пенсія за віком у звичайному порядку не передбачена.

Деякі громадяни в Україні можуть вийти на пенсію раніше завдяки подвоєному страхового стажу. Це правило поширюється на тих, хто працює у шкідливих, небезпечних або екстремальних умовах.

Окрім того, українці можуть отримувати до 4,7 тис. грн надбавки до основного доходу або пенсії.

До слова, протягом найближчих трьох років в Україні не буде підвищення пенсійних виплат. Це передбачено бюджетною декларацією на 2025-2027 рік. Таким чином, у цьому році мінімальна пенсія залишиться на нинішньому рівні. Її розмір, як і раніше, залежатиме від віку пенсіонера та його страхового стажу.

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Теги: стаж Україна страхування пенсія Пенсійний фонд українці гроші

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