Уряд спростив процедуру виплат сім'ям загиблих захисників
Рішення про призначення та виплати буде ухвалювати Мінветеранів
Кабінет міністрів України затвердив нову редакцію Порядку призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Про це повідомляє представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Що змінив Кабмін:
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заявники подаватимуть до Міністерства у справах ветеранів заяву про призначення та виплату одноразової грошової допомоги, при цьому заява може подаватися через центр надання адміністративних послуг, а за технічної можливості (впровадження електронного кабінету), таку заяву можливо буде подати в електронній формі засобами порталу «Дія» або Єдиного державного реєстру ветеранів війни.
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Рішення про призначення та виплату одноразової грошової допомоги буде прийматися Мінветеранів.
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Кошти одноразової грошової допомоги будуть переховуватись Мінветеранів на банківський рахунок одержувача.
Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив порядок отримання статусу учасника бойових дій (УБД) під час воєнного стану онлайн або автоматично. Міністерство у справах ветеранів впродовж чотирьох місяців має забезпечити технічне доопрацювання реєстру.
Раніше по відомлялося. що для держслужбовців-ветеранів відбуваються зміни у типовому положенні про службу управління персоналом. Тобто до роботи в державних органах планують залучити психолога. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла голова Нацагентства з питань держслужби Наталія Алюшина. Міністерство у справах ветеранів запустило «е-Карту» вакансій державної служби та органів місцевого самоврядування для ветеранів війни. Для того, щоб полегшити їм процес пошуку роботи та сприяти працевлаштуванню на державну службу.
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