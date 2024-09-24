Уряд спростив процедуру виплат сім'ям загиблих захисників

Рішення про призначення та виплати буде ухвалювати Мінветеранів

Кабінет міністрів України затвердив нову редакцію Порядку призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Про це повідомляє представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Що змінив Кабмін:

заявники подаватимуть до Міністерства у справах ветеранів заяву про призначення та виплату одноразової грошової допомоги, при цьому заява може подаватися через центр надання адміністративних послуг, а за технічної можливості (впровадження електронного кабінету), таку заяву можливо буде подати в електронній формі засобами порталу «Дія» або Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Рішення про призначення та виплату одноразової грошової допомоги буде прийматися Мінветеранів.

Кошти одноразової грошової допомоги будуть переховуватись Мінветеранів на банківський рахунок одержувача.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив порядок отримання статусу учасника бойових дій (УБД) під час воєнного стану онлайн або автоматично. Міністерство у справах ветеранів впродовж чотирьох місяців має забезпечити технічне доопрацювання реєстру.

Раніше по відомлялося. що для держслужбовців-ветеранів відбуваються зміни у типовому положенні про службу управління персоналом. Тобто до роботи в державних органах планують залучити психолога. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла голова Нацагентства з питань держслужби Наталія Алюшина. Міністерство у справах ветеранів запустило «е-Карту» вакансій державної служби та органів місцевого самоврядування для ветеранів війни. Для того, щоб полегшити їм процес пошуку роботи та сприяти працевлаштуванню на державну службу.