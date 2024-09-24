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Уряд спростив процедуру виплат сім'ям загиблих захисників

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Уряд спростив процедуру виплат сім'ям загиблих захисників
Кошти одноразової грошової допомоги будуть перераховуватись Мінветеранів на банківський рахунок одержувача
фото з відкритих джерел

Рішення про призначення та виплати буде ухвалювати Мінветеранів

Кабінет міністрів України затвердив нову редакцію Порядку призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Про це повідомляє представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. 

Що змінив Кабмін:

  • заявники подаватимуть до Міністерства у справах ветеранів заяву про призначення та виплату одноразової грошової допомоги, при цьому заява може подаватися через центр надання адміністративних послуг, а за технічної можливості (впровадження електронного кабінету), таку заяву можливо буде подати в електронній формі засобами порталу «Дія» або Єдиного державного реєстру ветеранів війни. 

  • Рішення про призначення та виплату одноразової грошової допомоги буде прийматися Мінветеранів.

  • Кошти одноразової грошової допомоги будуть переховуватись Мінветеранів на банківський рахунок одержувача.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив порядок отримання статусу учасника бойових дій (УБД) під час воєнного стану онлайн або автоматично. Міністерство у справах ветеранів впродовж чотирьох місяців має забезпечити технічне доопрацювання реєстру.

Раніше по відомлялося. що для держслужбовців-ветеранів відбуваються зміни у типовому положенні про службу управління персоналом. Тобто до роботи в державних органах планують залучити психолога. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла голова Нацагентства з питань держслужби Наталія Алюшина. Міністерство у справах ветеранів запустило «е-Карту» вакансій державної служби та органів місцевого самоврядування для ветеранів війни. Для того, щоб полегшити їм процес пошуку роботи та сприяти працевлаштуванню на державну службу.

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Теги: Кабмін соцвиплати війна ветеран

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