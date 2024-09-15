Держоргани залучатимуть психологів для співробітників-ветеранів

Вища школою публічного управління розробила курси та програми щодо роботи з ветеранами

Для держслужбовців-ветеранів відбуваються зміни у типовому положенні про службу управління персоналом. Тобто до роботи в державних органах планують залучити психолога. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла голова Нацагентства з питань держслужби Наталія Алюшина.

Міністерство у справах ветеранів запустило «е-Карту» вакансій державної служби та органів місцевого самоврядування для ветеранів війни. Для того, щоб полегшити їм процес пошуку роботи та сприяти працевлаштуванню на державну службу.

«Місія «Е-карти» – зібрати на одній платформі всі вакансії, розкидані на порталах органів державної влади. Аби громадяни, серед яких ветерани, легше знаходили цікавий для себе варіант зайнятості. Раніше таким ресурсом був Єдиний портал вакансій державної служби, який зараз не працює», – розповіла Алюшина.

Голова Нацагентства зауважила, що наразі на «Е-карті» зібрано понад 700 вакансій державної служби: «Процес буде прискорюватися, оскільки ми оптимізуємо заповнення «Е-карти» службами управління персоналом. Закликаємо колег вчасно додавати інформацію про наявні вакансії».

За словами Наталії Алюшиної, публічна служба буде конкурувати за демобілізованих військовослужбовців та ветеранів, щоб залучити їх до себе. Але вона наголосила, що важливо навчитися взаємодіяти із ними:

«Щодо адаптації наведу приклад нашого демобілізованого працівника, який пройшов Бахмут та Соледар: він три місяці просто не розмовляв. Я – психолог і щотижня ми з ним спеціально зустрічалися за філіжанкою чаю, щоб просто поспілкуватися».

До того ж Нацагентства з питань держслужби працює щодо змін у типове положення про службу управління персоналом щодо залучення до роботи в державних органах психолога. Наталія Алюшина зазначила, що вже є розроблені Вищою школою публічного управління курси та програми щодо роботи з ветеранами. Також проводяться спеціальні навчання для служб управління персоналом.

Голова Нацагентства додала, що не варто встановлювати ветеранам вузьку спрямованість: В«они самі обиратимуть напрям роботи серед 27 «сімей» каталогу посад державної служби».

Нагадаємо, що Наталія Алюшина розповіла, що 1 січня 2024 року Україна перейшла на нову систему оплати праці держслужбовців. Попри складну ситуацію в економіці країни, Міністерство фінансів знайшло додаткові 22 млрд грн для фінансування заробітної плати чиновників.

Також голова Нацагентства з питань держслужби Наталія Алюшина пояснила, чому у деяких чиновників падають зарплати.