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В Одесі надають адресну допомогу ветеранам війни та членам їхніх сімей

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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В Одесі надають адресну допомогу ветеранам війни та членам їхніх сімей
ілюстративне фото: Depositphotos

Фінансова підтримка за рахунок коштів бюджету Одеської міської територіальної громади надається в рамках реалізації Міської цільової програми «Ветеран Одеси»

Відбулося чотирнадцяте засідання Координаційної ради з питань формування та реалізації ветеранської політики в місті Одесі при Департаменті праці та соціальної політики Одеської міської ради. 

Під час засідання було розглянуто 200 звернень ветеранів війни, членів родин загиблих (померлих) ветеранів війни і Захисників чи Захисниць України та членів сімей зниклих безвісти за особливих обставин військовослужбовців та прийняті відповідні рішення.

Зокрема, прийняті рішення щодо надання адресної щомісячної муніципальної допомоги:    

  • 14 особам з інвалідністю внаслідок війни у разі, якщо інвалідність пов’язана з пораненням, контузією або каліцтвом, у розмірі по 3000 грн (на місяць);
  • 8 особам з інвалідністю внаслідок війни у разі, якщо інвалідність настала внаслідок захворювання, у розмірі по 2000 грн (на місяць);
  • 23 членам сім’ям загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України у розмірі по 3000 грн (на місяць).

Прийняті рішення щодо надання адресної одноразової муніципальної допомоги:  

  • 16 ветеранам війни та 10 членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України в особливих випадках та на вирішення різних видів соціально-побутових проблем на загальну суму 286 300 грн;
  • для 30 дітей з числа родин осіб з інвалідністю внаслідок війни та загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України на придбання хлібобулочних виробів, у розмірі по 1500 грн (на кожну дитину);
  • для 33 дітей з числа родин осіб з інвалідністю внаслідок війни та загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України у розмірі по 4000 грн (на кожну дитину);
  • для 49 сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України на оплату житлово-комунальних послуг;
  • для 1 родини загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, в якій виховуються діти у віці до трьох років, на придбання засобів особистої гігієни (памперси) у розмірі 10 000 грн (на кожну дитину);
  • 71 дитині загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України та дітям зниклих безвісти військовослужбовців з нагоди Дня знань, які йдуть до закладів загальної середньої освіти, у розмірі 10 000 грн (на кожну дитину);
  • 35 батькам загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України до Дня пам’яті захисників України у розмірі 10 000 грн.

Фінансова підтримка за рахунок коштів бюджету Одеської міської територіальної громади надається в рамках реалізації Міської цільової програми «Ветеран Одеси» на 2024-2026 роки. 

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Теги: соцвиплати Одеса ветеран

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