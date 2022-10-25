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В Україні може стати дефіцитним один із популярних видів хліба

Оксана Воронцова
glavcom.ua
В Україні може стати дефіцитним один із популярних видів хліба
Житній хліб може зникнути з прилавків українських магазинів
фото з відкритих джерел

Вирощувати ячмінь та жито в Україні стало невигідно

Наступного року житній хліб стане дуже дефіцитним або взагалі зникне з прилавків українських магазинів через високі ціни на продукцію. Про це пише agronews.ua.

Вирощувати ячмінь та жито в Україні стало невигідно. Тож перлова та ячна крупа можуть зникнути з прилавків магазинів вже наступного року. Також у дефіциті буде житній хліб, повідомив генеральний директор агрохолдингу HarvEast Holding Дмитро Кушнір.

Як зазначив аграрій, виробництво цих двох зернових стало невигідним через подорожчання всіх складових процесу та розвалу логістичних ланцюжків.

Водночас аграрії не можуть продати те, що вони виростили, хоча б із мінімальним прибутком, тому що зараз це зерно ніхто не купить за реальною ціною.

Таким чином, наступного року українські аграрії можуть взагалі відмовитися від посіву ячменю та жита, що призведе до дефіциту продукції.

Раніше стало відомо, що українські аграрії цього року через війну матимуть значно менший врожай, ніж зазвичай. Через війну Україна втратила 40% врожаю ранніх зернових.

Експерти попереджають про нове подорожчання продуктів.

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Теги: ціни хліб урожай аграрії Україна

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