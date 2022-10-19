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Експерти попереджають про нове подорожчання продуктів: прогноз цін

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Експерти попереджають про нове подорожчання продуктів: прогноз цін
У вересні інфляція склала 24,6%
фото з відкритих джерел

Що із продуктів подорожчає найбільше

В Україні за рік зросли ціни на всі основні групи продуктових товарів, а на деякі товари ціни зросли рекордно  – овочі подорожчали на 85%. За даними Державної служби статистики, споживча інфляція в Україні лише у вересні зросла до 24,6% (із 23,8% у серпні).

Як пише Аgronews, ціни на продукти і надалі зростатимуть.

Прогноз щодо м’яса

М'ясо подорожчало через скорочення поголів’я, знищення ферм, зокрема, на сході. Також значна частина потужностей знаходиться на окупованих територіях та в зонах бойових дій.

«Категорія м’яса найбільш чутлива. Тому що по ній пішло подорожчання по всіх видах продукції: по курятині, свинині і особливо по салу. Зростання цін з початку року склало близько 50% і продовжуватиме зростати. Наприклад, середні ціни на сало за останній місяць зросли на 15%. І загалом із м’яса зростання цін у середньому відбулося близько 7% порівняно з попереднім місяцем», – розповіла керівниця громадської організації «Агрополітичний діалог «Аграрна рад» Інна Мєтєлєва.

Ціни на хліб

Зростають ціни на хлібобулочні вироби, зокрема дорожчає хліб приблизно до 10% щомісяця.

«Щодо хлібобулочних виробів, хліба, борошна, то зернових цього року зібрано достатньо, є перехідні залишки, тому зростання цін на ці продукти пов’язане також із вартістю енергоносіїв та пального, а не з нестачею сировини», – зазначила Мєтєлєва.

Ціни на молочні продукти

Як повідомили експерти аналітичної платформи «Інфагро», виробники свіжих молочних продуктів планують збільшити вартість своєї продукції.

«Незважаючи на зниження темпів зростання продажів, виробники мають намір і надалі піднімати ціни на свої продукти, пояснюючи це збільшенням вартості сировини. Однак суттєвим подорожчанням все ж таки бути не повинно», – зазначили вони.

«У період холодів корови менше дають молока, що також відбиватиметься на ринку. Разом із тим є затратні частини, які несуть молочні ферми. Переважно всі комплектуючі, що виготовляються і задіяні під час процесу, – це імпортні комплектуючі, які купуєш за долари. Тому в осінній період. молочка може додати у ціні 10%, а в зимовий – 20-25%», – зазначив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (УАР) Денис Марчук.

Прогноз щодо овочів

Щодо овочів, вартість зберігання цієї продукції зростатиме з урахуванням цін на енергоносії, тому це вплине і на вартість продуктів. Також відчуватиметься вплив подорожчання пального та, відповідно, логістики.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські аграрії цього року через війну матимуть значно менший врожай, ніж зазвичай. Згодом стало відомо, що через війну Україна втратила 40% врожаю ранніх зернових.

Російська Федерація змогла викрасти з захоплених українських територій зерна на суму не менше $530 млн і вивезти до Туреччини, Сирії, Лівану та інших країн.

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Теги: інфляція Україна продукти ціни

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