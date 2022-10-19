В Україні подорожчає оформлення деяких документів

Оформлення паспорта для виїзду за кордон подорожчає з 704 грн до 992 грн

Вартість оформлення паспорта громадянина України протягом 10 днів зросте з 252 грн до 496 грн

З 1 листопада в Україні подорожчає термінове оформлення внутрішнього та закордонного паспортів. Відповішне рішення ухвалив Кабінет міністрів.

Згідно з постановою вартість оформлення паспорта громадянина України протягом 10 днів зросте з 252 грн до 496 грн. Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон за три або сім днів подорожчає з 704 грн до 992 грн. Вартість оформлення та обміну проїзного документа біженця зросте з 226 грн до 452 грн.

Оформлення та обмін посвідчення біженця, крім оформлення посвідчення біженця вперше, подорожчає з 168 грн до 336 грн. Посвідка на тимчасове проживання подорожчає з 352 грн до 452 грн. Карта мігранта – з 199 грн до 399 грн.

Крім того, через шість місяців після скасування воєнного стану оформлення паспорта громадянина України (у формі картки), крім оформлення паспорта громадянина України вперше, протягом 20 робочих днів зросте з 126 грн до 248 грн. Також через шість місяців після скасування воєнного стану оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон за 20 днів подорожчає з 352 до 496 грн.

Раніше повідомлялося, що витяг про місце проживання тепер можна отримати в «Дії». Також електронний документ можна завантажити на порталі та зберегти на смартфоні чи зручному для носії, щоб мати завжди під рукою.

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