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У продаж надійшла остання партія з «Артемсолі»: 500 грн за кілограм

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У продаж надійшла остання партія з «Артемсолі»: 500 грн за кілограм
«Артемсіль» повертається в продаж в особливому вигляді з важливою метою
фото: UNITED24

Прибуток з продажу солі направлять на формування флотилії дронів-камікадзе для Головного управління розвідки Міноборони

До річниці повномасштабної війни ДП «Артемсіль» та платформа United24 випустили спеціальну партію солі, щоб допомогти українським захисникам. Про це повідомили на платформі United24.

Улітку 2022 року пачка «Артемсолі» зникла з полиць великих продуктових мереж. Усе тому, що окупанти вщент знищили підприємство, а цехи та обладнання згоріли. У квітні 2022 року через російські обстріли в шахтах Соледара вперше з часів Другої світової війни перестали видобувати сіль.

«Але сама сіль – сіль із шахт Соледара – вціліла. Вона стала ще одним символом надзвичайної мужності, спротиву, міці українських захисників та всього українського народу. Тож перед вами «Міць. Українська кам’яна», – повідомляє глобальна ініціатива з підтримки України United24.

На сьогодні вдалося знайти 20 тонн «Артемсолі»
На сьогодні вдалося знайти 20 тонн «Артемсолі»
фото: UNITED24

На сьогодні вдалося знайти 20 тонн «Артемсолі», яку розділили на 100 тисяч символічних пачок по 200 г. Ілюстрацію для спецпартії розробив український дизайнер Артем Гусєв. Він замінив слово «Сіль» на «Міць», а кам'яну квітку – на тризуб.

Придбати сіль можна у будь-якому магазині «Сільпо» або замовити онлайн на Rozetka. Вартість пачки зі спеціальної партії – 500 гривень. Уточнюється, що 465 грн прибутку з кожної пачки буде спрямовано на формування флотилії дронів-камікадзе для ГУР через державну фандрейзингову платформу United24, при цьому один дрон коштує $700.

Нагадаємо, що найбільше в Європі підприємство з солевидобутку ДП «Артемсіль» через бойові дії зупинило роботу у квітні 2022 року. Запас готової продукції вивезли того ж місяця.

Читайте також: Платформа United24: стало відомо, скільки коштів зібрали на допомогу Україні
Теги: окупанти Сільпо харчування Соледар

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