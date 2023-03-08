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Франції загрожує «чорний тиждень енергетики»

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Франції загрожує «чорний тиждень енергетики»
фото:www.euractiv.com

Через загальнонаціональний страйк проти пенсійної реформи у Франції припинилось постачання бензину та заблокований енергетичний сектор

Співробітники французького енергетичного та нафтового секторів можуть відіграти ключову роль у тиску на уряд, щоб той відмовився від його плану пенсійної реформи, яка викликала гострі суперечки у суспільстві. Працівники енергетичних установ обіцяють «чорний тиждень для енергетики» на знак протесту проти планів влади. Про це пише видання Euractiv.

Французьке енергетичне виробництво скоротилося на вихідних, оскільки в п’ятницю (3 березня) по всій країні почалися загальносекторальні страйки. Понад 5000 мегават (МВт) було «знято» з електромережі між п'ятницею та неділею вдень (3-5 березня).

Наразі підприємства енергетичної та газової промисловості користуються перевагами спеціальної схеми виходу на пенсію, яка дозволяє розраховувати пенсії більш щедрі порівняно з приватним сектором, а також мають критерії, які дозволяють достроково виходити на пенсію. Урядова пенсійна реформа передбачає скасування цього спецрежиму для нових працівників у галузі енергетики.

На знак протесту працівники галузі страйкуватимуть до п’ятниці (10 березня), йдеться у листівці, розповсюдженій гірничо-енергетичним відділенням профспілки CGT FNME-CGT.

Енергетики кажуть, що цілком можуть створити «чорний тиждень для енергетики». Дійсно, більше 17 000 МВт атомної, гідро- та теплової енергії знаходяться «в руках страйкуючих», йдеться в тій самій листівці.

З вечора понеділка до дня вівторка понад 20 600 МВт встановленої потужності перебували в руках страйкарів. Це включає майже 8 000 МВт для гідро- та теплоенергетики відповідно та трохи менше 5 000 МВт для атомної галузі.

Так енергетичний гігант EDF повідомив, що «падіння навантаження о 15:30 [у вівторок (7 березня)] становило 14 900 МВт: 3400 МВт на атомному флоті, 7000 МВт на гідропарку, 4500 МВт на парку, що працює на викопному паливі. 

Заблоковані відвантаження палива

Заблоковано не лише виробництво, а й поставки палива.  На місцевому рівні страйки можуть тривати і після середи, оскільки деякі сайти компаній TotalEnergies вже проголосували за 72-годинний страйк, починаючи з вівторка. Блокування поставок палива стосується «всіх французьких нафтопереробних заводів», заявили в місцевій профспілці.

Влада закликає споживачів не хвилюватися через те, що запаси палива закінчуються на АЗС, принаймні на даний момент, втім що буде далі прогнозувати не беруться

Страйк також торкнувся і всіх газових сховищ Франції. Три з чотирьох LNG-терміналів, які дозволяють імпорт зрідженого природного газу у Францію, були закриті на сім днів.

Нагадаємо, Франція знову страйкує, профспілки кажуть «ні» підвищенню пенсійного віку. Пенсійна реформа, згідно з якою мінімальний вік виходу на пенсію буде підвищено з 62 до 64 років, викликала негативну реакцію по всій Франції. На думку його найзапекліших критиків, законопроект залишить синіх комірців, які близькі до пенсії, у гіршому становищі, ніж раніше.

Сміттярі, працівники комунальних служб і машиністи, а також інші працівники з різних сфер залишили робочі місця у вівторок по всій Франції, щоб продемонструвати свій гнів щодо законопроекту про підвищення пенсійного віку до 64 років, який профспілки бачать як більшу загрозу французькій соціальній моделі.

Читайте також: Франція знову страйкує: профспілки кажуть «ні» підвищенню пенсійного віку

Теги: реформа імпорт Франція страйк

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