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В Україні різко подешевшали помідори, перець і кукурудза: актуальні ціни

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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В Україні різко подешевшали помідори, перець і кукурудза: актуальні ціни
На українському ринку дешевшає сезонна овочева продукція
фото з відкритих джерел

Також продовжують дешевшати кавуни, дині та більшість овочів борщового набору

В Україні минулого тижня знизилися ціни на більшість сезонних овочів і фруктів. Найбільше подешевшали помідори, солодкий перець, цукрова кукурудза, а також кавуни та дині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на аналітиків EastFruit.

За даними аналітиків, помідори за тиждень подешевшали з 60–75 до 45–65 грн за кілограм, а огірки – з 18–45 до 15–30 грн/кг.

Солодкий перець втратив у ціні близько 15 грн за кілограм і нині коштує 30–85 грн/кг проти 45–100 грн/кг тижнем раніше. Майже вдвічі подешевшала й цукрова кукурудза – з 18–24 до 10–13 грн за качан.

Також знизилися ціни на овочі борщового набору. Буряк подешевшав із 12–14 до 10–12 грн/кг, морква – із 23–37 до 18–35 грн/кг, білокачанна капуста – із 20–24 до 18–23 грн/кг, ріпчаста цибуля – із 29–33 до 20–30 грн/кг. Картоплю продають по 11–28 грн/кг замість 13–28 грн/кг тижнем раніше.

Водночас окремі овочі подорожчали. Зокрема, броколі зросла в ціні більш ніж удвічі – з 30–40 до 65–70 грн/кг. Цвітна капуста нині коштує 30–35 грн/кг проти 25–40 грн/кг раніше.

У фруктово-ягідному сегменті підвищилися гуртові ціни на лохину – зі 120–160 до 155–175 грн/кг. Натомість абрикоси подешевшали з 50–90 до 40–80 грн/кг, а персики – з 40–90 до 35–65 грн/кг.

Продовжують дешевшати й баштанні культури. Кавуни продають по 10–13 грн/кг замість 13–15 грн/кг, а дині – по 25–40 грн/кг проти 30–50 грн/кг тижнем раніше.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що через тривалу спеку та дефіцит вологи врожай картоплі в Україні цього року може скоротитися приблизно на 30%. За прогнозом директора Інституту картоплярства НААН Миколи Фурдиги, нинішнє сезонне здешевлення картоплі є тимчасовим, а вже наприкінці жовтня – на початку листопада ціни можуть зрости приблизно на 30% через нижчу врожайність і скорочення пропозиції на ринку.

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Теги: ціни овочі

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