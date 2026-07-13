Подорожчання проїзду в Києві: чи втратять кияни старі поїздки

Із 15 липня вартість проїзду у столичному комунальному транспорті зросте до 30 грн, однак для вже придбаних поїздок діятимуть окремі правила

Киянам пояснили, що станеться з поїздками, придбаними до підвищення вартості проїзду в комунальному транспорті столиці. Поїздки, які пасажири придбають до 14 липня включно, залишатимуться чинними до 14 вересня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

Після 14 вересня невикористані поїздки не анулюють. Їхню вартість автоматично переведуть у грошовий еквівалент та зарахують на баланс транспортної картки. Надалі ці кошти можна буде використати для оплати проїзду вже за новими тарифами. Із 15 липня разова поїздка у метро, трамваях і тролейбусах коштуватиме 30 грн.

Водночас для пасажирів, які купуватимуть одразу кілька поїздок, діятиме система знижок:

1-9 поїздок – 30 грн за одну поїздку;

10-19 поїздок – 28,90 грн за одну поїздку;

20-29 поїздок – 27,80 грн за одну поїздку;

30-39 поїздок – 26,60 грн за одну поїздку;

40-49 поїздок – 25,50 грн за одну поїздку;

50 поїздок – 25 грн за одну поїздку.

Крім того, пасажирам будуть доступні місячні проїзні. Залежно від їхнього виду вартість однієї поїздки становитиме близько 23,3–23,6 грн. Вартість безлімітного проїзного на місяць становитиме 3656 грн.

У КМДА також повідомили, що орієнтовно з 1 серпня запрацює пересадковий квиток вартістю 60 грн. Він дозволятиме необмежено пересідати між усіма видами комунального транспорту протягом 90 хвилин.

У міській адміністрації наголосили, що всі чинні пільги для окремих категорій пасажирів зберігаються. Пенсіонери та інші пільговики й надалі користуватимуться безкоштовним або пільговим проїздом.

Студенти сплачуватимуть 50% вартості місячного проїзного. Для учнів безкоштовний проїзд зберігатиметься протягом навчального року, а під час літніх канікул вони оплачуватимуть 25% вартості.

Нагадаємо, Київська міська державна адміністрація ухвалила рішення підвищити з 15 липня 2026 року вартість проїзду в комунальному транспорті столиці до 30 грн. У міській владі пояснили перегляд тарифів необхідністю наблизити їх до економічно обґрунтованого рівня через зростання витрат на електроенергію, паливо та оплату праці. Попереднє підвищення вартості проїзду в Києві відбулося у 2018 році.