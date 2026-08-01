Картопля подорожчає восени? Науковець пояснив, як спека вплинула на врожай

В Інституті, де вирощують близько 60 сортів культури, врожайність наразі відстає приблизно на 30% від показників минулого року

Зараз на ринку спостерігається тимчасовий обвал цін на картоплю

Тривала спека та дефіцит опадів негативно позначилися на формуванні врожаю картоплі в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на колонку директора Інституту картоплярства НААН України Миколи Фурдиги для Agrotimes.

За словами фахівця, у більшості регіонів країни під час бутонізації та цвітіння картоплі спостерігався гострий дефіцит вологи. В Інституті картоплярства вирощують близько 60 сортів і зафіксували відставання у врожайності на 30% порівняно з минулим роком через температурний стрес.

Експерт пояснив, що коли температура повітря понад п’ять днів поспіль перевищувала +37°C, рослини витрачали воду на охолодження, а не на накопичення врожаю. Через шестиденний температурний шок втрати врожаю становили орієнтовно 7 т/га навіть на зрошенні.

Фурдига додав, що ціни на картоплю наприкінці жовтня або на початку листопада зростуть орієнтовно на 30% з поля та на 12-15% під час реалізації зі сховищ. При цьому зараз на ринку спостерігається тимчасовий обвал цін до 6,5-7 грн/кг через поспіх фермерів викопати ранню картоплю.

До слова, світові ціни на каву та цукор зросли на тлі побоювань щодо погодного явища Ель-Ніньйо та несприятливих умов у ключових країнах-виробниках – паралельно вчені фіксують рекордну теплову хвилю в Тихому океані, яка може вплинути на погоду в різних регіонах світу.