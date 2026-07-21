Подруги-українки порівняли ціни на продукти в Києві та Щецині

Біженка розповіла про ціни на продукти в Польщі

Дві подруги порівняли ціни на продукти в Києві та Щецині (Польща). Жінки зняли відео та назвали ціни продуктових кошиків в Україні та Польщі. Про це пише «Главком» із посиланням на відео у TikTok.

Тетяна родом із Хмельницького, однак нині мешкає в Польщі, у місті Щецин. Вона відвідала магазин «Ведренка» та розповіла про ціни на продукти. Подруга Тетяни та її тезка мешкає в Києві. Вона назвала ціни на продукти в супермаркеті «Фора».

Ціни на продукти в Щецині та Києві

Молоко 3,2%, 1 л – 3,29 zł (36 грн). В Україні – 63,30 грн.

Сметана 18%, 400 мл – 3,99 zł (44 грн). В Україні сметана 15 % – 54,70 грн.

Куряче філе без антибіотиків – 36,75 zł/кг (400 грн). В Україні куряче філе – 205 грн/кг.

Курка ціла – 10 zł/кг (120 грн). В Україні – 77 грн/кг.

Морква – 3,99 zł/кг (46 грн). В Україні – 18,90 грн/кг.

Яйця (10 шт., розмір М) – 9,61 zł (82,90 грн). В Україні – 82,90 грн.

Цибуля – 3,49 zł/кг (49 грн). В Україні – 7,90 грн/кг.

Банани – 6,99 zł/кг (77 грн). В Україні – 69,90 грн/кг.

Апельсини (по акції) – 3,99 zł/кг (44 грн). В Україні – 129,90 грн/кг.

Готові креветки (250 г) – 22 zł (250 грн). В Україні охолоджені креветки (280 г) – 149 грн, 330 г – 289 грн.

Нагадаємо, українка Катерина Бахівська живе в Польщі вже чотири роки, вона часто допомагає своїм знайомим у перші дні переїзду до цієї країни, тож у своєму блозі вона також поділилася чіткою формулою, із чого треба починати нове життя в Польщі.

До слова, українка Тетяна, яка п’ять років мешкає у Польщі, розкрила головні переваги та недоліки життя у Польщі. Блогерка пояснила, чому життя у Познані не є ідеальним.