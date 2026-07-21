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Подруги-українки порівняли ціни на продукти в Києві та Щецині

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Українки порівняли ціни у польському магазині Biedronka та українському супермаркеті «Фора»
фото з відкритих джерел

Біженка розповіла про ціни на продукти в Польщі 

Дві подруги порівняли ціни на продукти в Києві та Щецині (Польща). Жінки зняли відео та назвали ціни продуктових кошиків в Україні та Польщі. Про це пише «Главком» із посиланням на відео у TikTok.

Тетяна родом із Хмельницького, однак нині мешкає в Польщі, у місті Щецин. Вона відвідала магазин «Ведренка» та розповіла про ціни на продукти. Подруга Тетяни та її тезка мешкає в Києві. Вона назвала ціни на продукти в супермаркеті «Фора».

Ціни на продукти в Щецині та Києві

  • Молоко 3,2%, 1 л – 3,29 zł (36 грн). В Україні – 63,30 грн.
  • Сметана 18%, 400 мл – 3,99 zł (44 грн). В Україні сметана 15 % – 54,70 грн.
  • Куряче філе без антибіотиків – 36,75 zł/кг (400 грн). В Україні куряче філе – 205 грн/кг.
  • Курка ціла – 10 zł/кг (120 грн). В Україні – 77 грн/кг.
  • Морква – 3,99 zł/кг (46 грн). В Україні – 18,90 грн/кг.
  • Яйця (10 шт., розмір М) – 9,61 zł (82,90 грн). В Україні – 82,90 грн.
  • Цибуля – 3,49 zł/кг (49 грн). В Україні – 7,90 грн/кг.
  • Банани – 6,99 zł/кг (77 грн). В Україні – 69,90 грн/кг.
  • Апельсини (по акції) – 3,99 zł/кг (44 грн). В Україні – 129,90 грн/кг.
  • Готові креветки (250 г) – 22 zł (250 грн). В Україні охолоджені креветки (280 г) – 149 грн, 330 г – 289 грн.

Нагадаємо, українка Катерина Бахівська живе в Польщі вже чотири роки, вона часто допомагає своїм знайомим у перші дні переїзду до цієї країни, тож у своєму блозі вона також поділилася чіткою формулою, із чого треба починати нове життя в Польщі. 

До слова, українка Тетяна, яка п’ять років мешкає у Польщі, розкрила головні переваги та недоліки життя у Польщі. Блогерка пояснила, чому життя у Познані не є ідеальним. 

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Теги: Київ Польща продукти ціни українці за кордоном

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