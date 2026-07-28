Сезон консервації у розпалі: скільки коштують огірки на столичному ринку

Огірків на ринку багато, але продавці кажуть, із засолюванням варто поквапитися

Найбільшим попитом для засолювання та маринування користуються огірки з Рівненщини

У Києві триває активний сезон консервації. На ринку біля станції метро «Героїв Дніпра» цими вихідними спостерігався великий вибір огірків, а ціни коливалися залежно від якості та розміру овочів. На асортимент звернув увагу кореспондент «Главкома».

Найбільшим попитом для засолювання та маринування користуються огірки з Рівненщини – за відбірні та рівні плоди просять від 40 до 50 грн за кілограм.

Огірки для консервації фото: glavcom.ua

Відбірні огірки з Рівненщини фото: glavcom.ua

Також у продажу є огірки по 35 грн/кг. Утім, це товар нижчої якості: плоди більшого розміру.

Такий вигляд мають огірки по 35 грн за кіло фото: glavcom.ua

А от придбати огірки для свіжих салатів можна значно дешевше – від 15 до 20 грн за кілограм. За таку ціну віддають трохи перерослі або покручені овочі, однак їхня нестандартна форма жодним чином не впливає на смакові якості.

Нестандартні огірки можна купити із суттєвою знижкою фото: glavcom.ua

Нестандартні огірки також користуються попитом фото: glavcom.ua

Як розповіла «Главкому» одна з продавчинь Тетяна, врожай огірків цьогоріч непоганий, однак через спеку та нестабільну погоду сезон заготовок може виявитися значно коротшим, ніж зазвичай.

Нагадаємо, сезон домашньої консервації чимало господинь стикаються з неприємною проблемою: перевірені роками рецепти раптом перестають працювати. Наприклад, закрутки пліснявіють і «здуваються», огірки втрачають хрусткість, а квашена капуста стає слизькою. Виявляється, вирішальну роль відіграє неправильно обрана сіль. Главком писав про те, яка сіль здатна зіпсувати консервацію.

До слова, у столиці стартував масовий сезон продажу кавунів та динь. Ціни на кавуни зараз стартують від 16 грн за кілограм. За більші плоди з позначкою «Херсон» просять від 20 грн за кілограм до 22,99 грн за кілограм.