Світові ціни на нафту різко впали – Reuters

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 51 цент до $65,92 за барель

Сьогодні, 8 серпня, ціни на нафту впали, прямуючи до найрізкішого тижневого падіння з кінця червня. Оскільки останній раунд американських мит негативно вплинув на економічні перспективи, а ймовірні майбутні переговори Дональда Трампа і Володимира Путіна підвищили ймовірність пом'якшення санкцій проти РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 51 цент до $65,92 за барель, і за тиждень можуть подешевшати більш ніж на 4%. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate подешевшали на 57 центів, або 0,89%, до $63,31 за барель, і за тиждень можуть подешевшати майже на 6%.

У четвер набули чинності вищі мита США проти низки торговельних партнерів. Аналітики Anz Bank зазначили у своїй записці, що мита викликали побоювання щодо ослаблення економічної активності, що негативно позначиться на попиті на сиру нафту, і були введені на тлі вже слабшого, ніж очікувалося, ринку праці США.

Тим часом оголошення Кремля в четвер про те, що Володимир Путін і Дональд Трамп зустрінуться найближчими днями, посилило очікування дипломатичного завершення війни в Україні. Очікується, що це призведе до пом'якшення санкцій проти Росії, що може призвести до збільшення обсягів нафти на ринку, який і без того перенасичений.

Нагадаємо, державні нафтопереробні компанії Індії тимчасово припинили закупівлю російської нафти через мита, які запровадив президент США Дональд Трамп. Джерела розповіли журналістам, що Indian Oil, Bharat Petroleum та Hindustan Petroleum вирішили закупати нафту в інших країнах та пропустять наступний цикл закупівель цього ресурсу у РФ.

Зауважимо, минулого тижня президент США Дональд Трамп пригрозив Індії суттєвим підвищенням мит на імпорт, якщо Нью-Делі не припинить купувати російську нафту. Речник Міністерства закордонних справ країни Рандхір Джайсвал у відповідь звинуватив Європу та США у торгівлі з РФ.

У середу, 7 серпня, Трамп все ж таки стримав обіцянку, підписавши указ, який запроваджує додаткове 25% мито на імпорт товарів з Індії.