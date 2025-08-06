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В Україні зросли ціни на свинину

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
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В Україні зросли ціни на свинину
В Україні дорожчає свинина
фото: golden-flamingo

Експерти зазначають, що ціни на свинину відчутніше «б’ють по гаманцю», ніж роком раніше

У 2025 році суттєво здорожчала свинина, тому торгівля цим продуктом уповільнилась. Про це пише «Главком» з посиланням на асоціацію «Свинарі України».

За даними фахівців, у січні-серпні 2024 році ціна на свинину в супермаркетах трималася нижче 200 грн/кг, а цьогоріч – не нижче 250 грн/кг. Середня роздрібна ціна у червні була майже на третину вищою ніж роком раніше – 253,2 грн/кг проти 191,9 грн/кг.

Головною причиною фахівці називають подорожчання закупівлі свинини від виробників – з 52-50 грн/кг до 92,5–93,5 грн/кг. Це сталося через скорочення обсягів вирощування свиней. Зокрема, за перші п’ять місяців 2025 року виробництво свинини зменшилося на 11%, а серед промислових підприємств – на понад 15%.

«Окрім «згортання» присадибного свинарства, яке триває вже понад декаду, відбулося зменшення промислового поголів’я під тиском воєнних, економічних та епізоотичних чинників, що збіглися того року», – йдеться в повідомленні.

Крім цього, влітку погіршується набір ваги у тварин через спеку, тому м’ясопереробні підприємства змушені або зменшувати кількість тварин у партіях, або відкладати їх продаж. Це ще більше зменшує пропозицію на ринку.

Також аналітики зазначають, що зростають ціни й на інші види м’яса. Наприклад, наприкінці першого півріччя 2025 року курятина подорожчала майже на 30% у порівнянні з минулим роком. А філе з курки за ціною стало схожим в ціні з деякими видами свинини.

Нагадаємо, раніше доктор технічних наук Лариса Баль-Прилипко розповідала, скільки м’яса має бути в ковбасі. Також вона зазначила, що сосиски не рекомендовано давати маленьким дітям, лише зі шкільного віку.

Тим часом в Європі суттєво падає споживання м'яса. Цей показник за останні чотири роки знизився на 4,5 кг.

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Теги: торгівля ціни свині м'ясо

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