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Влада у Мілані планує заборонити продаж морозива та піци вночі: причина

Катерина Іванова
glavcom.ua
Влада у Мілані планує заборонити продаж морозива та піци вночі: причина
Італійський підприємець вважає, що рішення порушує «здоровий глузд» і обмежує сімейні прогулянки, які часто включають пізній візит до джелатерії
фото з відкритих джерел

Така ініціатива викликала хвилю критики серед представників місцевої комерції та частини громадськості

У Мілані, одному з найбільш відвідуваних туристами міст Італії, можуть ввести заборону на продаж їжі та напоїв навинос після опівночі. Заборона містить норму й про морозиво, що є частиною традиційного вечірнього дозвілля в місті. Про це повідомляє CNN.

Новий законопроєкт, запропонований заступником мера з питань безпеки Марко Гранеллі, спрямований на збереження «спокою» у деяких найжвавіших районах міста.

Це рішення повинно допомогти знайти баланс між комунікабельністю та розвагами, а також забезпеченням спокою і здоров’я мешканців. Згідно з пропозицією, заклади не зможуть подавати їжу та напої на вулицях між 12:30 та 6:00 у будні та між 1:30 та 6:00 на вихідних.

Проте ця ініціатива викликала хвилю критики серед представників місцевої комерції та частини громадськості, які стверджують, що заборона суперечить італійській культурі.

Генеральний секретар міланського відділення асоціації роздрібних торговців Confcommercio, Марко Барб’єрі, вважає, що рішення порушує «здоровий глузд» і обмежує сімейні прогулянки, які часто включають пізній візит до джелатерії (італійський заморожений десерт зі свіжого коров’ячого молока та цукру - ред).

Барб’єрі також зазначив, що багато молодих людей в Мілані не виходять на вечерю до 22:00, особливо влітку, тож опівночі для заборони ще занадто рано. Він сподівається на компромісне рішення, де морозиво, вода та піца не будуть включені до списку заборонених продуктів пізно ввечері.

Експерти зазначають, що законопроєкт, все ж буде прийнятий, проте з поправками. Мешканці мають можливість подати свої зауваження до нової пропозиції наступного тижня, після чого буде визначено долю нічного продажу морозива в місті.

Нагадаємо, цього місяця неподалік італійського міста Болонья на гідроелектростанції, розташованій на озері Сувіана, стався вибух. Відомо про загибель чотирьох осіб, ще п'ятеро вважаються зниклими безвісти. 

До слова, ввезення твердої пшениці з Росії до Італії за рік зросло на рекордні 1164%. Про це повідомила група членів Європарламенту  від партії «Оновлюючи Європу». Парламентарі направили звернення Єврокомісії, у якому уточнили, що країна-агресор неочікувано стала найбільшим постачальником цієї продукції, незважаючи на санкції.

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Теги: їжа туризм Італія

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