Відомий виробник солодощів України платив зарплату громадянці «ДНР»: деталі

Йдеться про виплати протягом років і зв’язок із бізнесом, який перереєстрували в РФ

Українська компанія «Онікс», відома продукцією під брендом «Лучіано», протягом близько 10 років виплачувала зарплату колишній співробітниці, яка отримала громадянство так званої «ДНР», а згодом Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розслідування Bihus.Info.

За даними журналістів, після початку війни у 2014 році компанія перереєструвала бізнес на підконтрольній Україні території та відкрила нове виробництво у Київській області. Водночас частина співробітників залишилася в окупованому Донецьку і продовжила роботу на місцевих потужностях.

Серед них була Марина Цибенко, яка згодом отримала громадянство «ДНР», а потім Росії та очолила підприємство «Онікс» у Донецьку, зареєстроване за російським законодавством.

скрішот з відео

Попри заяви власників української компанії про відсутність зв’язків із бізнесом на окупованій території, журналісти встановили, що з 2014 по 2024 роки «Онікс» продовжував виплачувати Цибенко зарплату. У документах вона значилася як головна бухгалтерка, зокрема і після початку повномасштабного вторгнення.

скріншот з відео

Пояснити ці виплати співвласник компанії Едуард Катковський журналістам не зміг. Окрім цього, наприкінці 2022 року власники видали довіреності на управління корпоративними правами трьом колишнім співробітницям, які залишилися в Донецьку та отримали російське громадянство. Після цього підприємство в окупації було перереєстроване за законодавством РФ.

За даними розслідування, бізнес у Донецьку демонстрував зростання: у 2024 році його оборот становив близько 800 млн рублів, чистий прибуток – 37 млн рублів, а податки до бюджету РФ – 175 млн рублів.

скріншот з відео

Цей епізод розслідувала Служба безпеки України. У результаті Марина Цибенко, Людмила Шоста та Наталія Брагінська отримали заочні підозри у пособництві державі-агресору та були оголошені у розшук.

Журналісти також виявили, що у злитих у мережу фінансових документах донецького підприємства серед отримувачів зарплати значиться особа з тим самим ім’ям, що і директорка українського «Онікса» Ірина Петрановська.

Сама Петрановська від коментарів відмовилася, тоді як Катковський заявив, що ця інформація стала для нього несподіванкою. Водночас під час обшуків у Петрановської було знайдено заяву Цибенко, датовану 2024 роком, що, за даними журналістів, може свідчити про обізнаність компанії щодо її роботи та виплат.

Бренд «Лучіано» виник у Донецьку у 1990-х роках і згодом розвинувся у мережу виробництва та продажу кондитерської продукції в різних регіонах України. Після окупації частини Донеччини частина бізнесу залишилася на непідконтрольній території, що призвело до паралельного існування підприємств із однаковою назвою. Раніше правоохоронні органи неодноразово відкривали справи щодо співпраці бізнесу з окупаційними адміністраціями.

