Російські підприємства тонуть у зарплатних боргах: що відомо

Заборгованість перевищила 1,86 млрд рублів, працівники в регіонах вийшли на страйки

У Росії працівники низки підприємств вийшли на страйки через тривалі затримки зарплат, які в окремих випадках не виплачували ще з кінця 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Служби зовнішньої розвідки України.

За даними розвідки, економічна ситуація в Росії різко погіршилася. Зокрема, 95% підприємців повідомляють про негативні зміни, а близько 75% фіксують суттєві ускладнення ведення бізнесу. Водночас 68,7% учасників опитування, на яке посилається СЗР, заявили про падіння виручки від початку 2026 року, ще 5,5% підприємств уже припинили діяльність.

«Заборгованість із заробітної плати лише в січні 2026 року сягнула 1,86 млрд рублів, причому 40,7% цієї суми утворилося саме в січні. Лідер за невиплатами – будівельна галузь», – зазначили в СЗР.

Окремим показовим випадком став крах одного з найбільших будівельних холдингів Сибіру – Новолекс. Після банкрутства компанія залишила працівникам борг із зарплат у розмірі близько 2,5 млрд рублів.

На тлі зростання заборгованості загострюється соціальна напруга в регіонах. Зокрема, у місті Воркута працівники одного з підприємств готуються до повторного страйку. За їхніми словами, повністю заробітну плату їм востаннє виплатили ще у грудні 2025 року, а виплати за лютий 2026 року так і не надійшли.

Подібні проблеми фіксують і в інших регіонах РФ. Водії автобусів на Камчатці та в Омській області не отримують зарплати, а працівники дорожньої галузі у Смоленську з минулого року безуспішно намагаються домогтися підвищення окладів та покращення умов праці.

У розвідці наголошують, що ситуація має системний характер і пов’язана з кризовими процесами в економіці країни. За оцінками, найближчим часом може припинити діяльність до третини суб’єктів малого та середнього бізнесу.

