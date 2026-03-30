Російські підприємства тонуть у зарплатних боргах: що відомо

glavcom.ua
Єгор Голівець
Російський бізнес допустив кризу
фото: szru.gov.ua

Заборгованість перевищила 1,86 млрд рублів, працівники в регіонах вийшли на страйки

У Росії працівники низки підприємств вийшли на страйки через тривалі затримки зарплат, які в окремих випадках не виплачували ще з кінця 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Служби зовнішньої розвідки України.

За даними розвідки, економічна ситуація в Росії різко погіршилася. Зокрема, 95% підприємців повідомляють про негативні зміни, а близько 75% фіксують суттєві ускладнення ведення бізнесу. Водночас 68,7% учасників опитування, на яке посилається СЗР, заявили про падіння виручки від початку 2026 року, ще 5,5% підприємств уже припинили діяльність.

«Заборгованість із заробітної плати лише в січні 2026 року сягнула 1,86 млрд рублів, причому 40,7% цієї суми утворилося саме в січні. Лідер за невиплатами – будівельна галузь», – зазначили в СЗР.

Окремим показовим випадком став крах одного з найбільших будівельних холдингів Сибіру – Новолекс. Після банкрутства компанія залишила працівникам борг із зарплат у розмірі близько 2,5 млрд рублів.

На тлі зростання заборгованості загострюється соціальна напруга в регіонах. Зокрема, у місті Воркута працівники одного з підприємств готуються до повторного страйку. За їхніми словами, повністю заробітну плату їм востаннє виплатили ще у грудні 2025 року, а виплати за лютий 2026 року так і не надійшли.

Подібні проблеми фіксують і в інших регіонах РФ. Водії автобусів на Камчатці та в Омській області не отримують зарплати, а працівники дорожньої галузі у Смоленську з минулого року безуспішно намагаються домогтися підвищення окладів та покращення умов праці.

У розвідці наголошують, що ситуація має системний характер і пов’язана з кризовими процесами в економіці країни. За оцінками, найближчим часом може припинити діяльність до третини суб’єктів малого та середнього бізнесу.

Нагадаємо, що із фронту щодня надходять відеопідтвердження, де російська піхота вдається до самознищення. Найчастіше це трапляється після поранень, отриманих внаслідок атак безпілотників, або в умовах повного оточення українськими дронами. 

Україна та Саудівська Аравія уклали домовленість про оборонне співробітництво
Україна стає експортером безпеки: що стоїть за угодою з Саудівською Аравією
28 березня, 16:01
Масований обстріл Херсонщини: пошкоджено понад 15 будинків, серед поранених – семеро цивільних
Масований обстріл Херсонщини: пошкоджено понад 15 будинків, серед поранених – семеро цивільних
28 березня, 09:41
Підрозділи Сил оборони України завдали ураження по Кірішському нафтопереробному заводу
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
РФ збільшила обсяги продажу сирої нафти
Росія збільшила свій прибуток від нафти через пом'якшення санкцій – Зеленський
22 березня, 12:29
Після важкої хвороби 20 березня 2026 року відійшов у вічність святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет
Духовні подвиги Філарета. Український священник, який пішов на перекір світовому православ'ю
22 березня, 11:01
Навіщо Путін знову шантажує Європу газом
Газовий шантаж Кремля: що насправді стоїть за заявами Путіна
14 березня, 16:32
Поки світ воює з Іраном, Кремль рахує нафтові мільярди
Поки світ воює з Іраном, Кремль рахує нафтові мільярди
12 березня, 10:08
Дмітрієв у Флориді проводить переговори
Спецпосланець Путіна зустрівся з представниками адміністрації Трампа у США
11 березня, 21:38
Кремль поскаржився на зникнення міжнародного права. Але хто його зруйнував?
Стратегія хаосу Росії може обернутися бумерангом
9 березня, 19:39

Соціум

Російські підприємства тонуть у зарплатних боргах: що відомо
Російські підприємства тонуть у зарплатних боргах: що відомо
Іранський завод з виробництва важкої води припинив роботу після удару
Іранський завод з виробництва важкої води припинив роботу після удару
Пожежа на оборонному заводі у Чехії: затримано четвертого підозрюваного
Пожежа на оборонному заводі у Чехії: затримано четвертого підозрюваного
Спроба теракту в Парижі: затримано ще двох підозрюваних
Спроба теракту в Парижі: затримано ще двох підозрюваних
У російському Таганрозі прогриміли вибухи (відео)
У російському Таганрозі прогриміли вибухи (відео)
Українські дрони залетіли до Фінляндії. Стубб зробив заяву
Українські дрони залетіли до Фінляндії. Стубб зробив заяву

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:29
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
Вчора, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
Вчора, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
Вчора, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
