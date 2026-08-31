В Україні зросли ціни на дрова

Єдиної ціни на дрова в Україні немає

Підготовка до опалювального сезону 2026-2027 років в Україні розпочалася ще влітку, спричинивши ажіотажний попит на паливну деревину. Про це пише «Главком».

За даними ДП «Ліси України», обсяги реалізації зросли більш ніж удвічі порівняно з минулим роком, а щодня держгосподарства відвантажують по 10-12 тис. м³ палива. При цьому державний постачальник має достатні обсяги заготівлі для покриття потреб і планує утримувати фіксовані ціни до кінця опалювального сезону за умови стабільності цін на пальне та логістику.

Зараз середня державна вартість становить 1390 грн/м³ за твердолистяні породи, 1120 грн/м³ за хвойні та 950 грн/м³ за м’яколистяні й ялину. Натомість на приватному ринку спостерігається стрімке зростання цін, особливо в столичному регіоні, де дубові дрова коштують від 3700 до 4500 грн за кубометр (торік – 1500-2500 грн). У Дніпрі приватники пропонують колотий дуб по 2700-3000 грн/м³, а у Львові тверді породи продають за 1400-2000 грн/м³.

Суттєва різниця між державним та приватним сектором пояснюється тим, що приватники продають уже розпиляні та колоті дрова із завантаженням і доставкою, яка у Києві може коштувати додаткові 2000 грн. У ціну держлісництв входить лише заготівля, транспортування на склад і податки з мінімальною рентабельністю в 1-5%, а всі супутні послуги покупець оплачує окремо.

За попередніми розрахунками, для опалення будинку площею 50-70 м² протягом зими потрібно 5,4-8,4 м³ дубових дров. Закупівля такого обсягу у приватних продавців коштуватиме 20–31 тис. грн лише за деревину, тоді як у державних лісництвах аналогічна кількість палива обійдеться в 7,5-11,7 тис. грн без урахування доставки та обробки. Фахівці радять перед замовленням обов'язково уточнювати спосіб обліку обсягу, вологість деревини та вартість логістики.

Нагадаємо, для населення працює державний сервіс «ДроваЄ». Наприклад, Галицький національний природний парк станом на 1 липня 2026 року продавав дрова твердих порід по 990 грн за куб. м, а хвойних та м’яколистяних – по 690 грн за куб. м.

Проте дешева державна деревина не завжди означає дешеве опалення. Вона потребує самовивозу, завантаження, розвантаження, розпилювання та розколювання, що суттєво зменшує економію. Саме тому дрова у приватних продавців, які пропонують уже готове паливо, коштують значно дорожче – у Києві актуальні пропозиції дуба становлять 3750-4300 грн за куб. м.