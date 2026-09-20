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Скільки коштують квіти у Лондоні та Києві: порівняння цін і традицій (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Скільки коштують квіти у Лондоні та Києві: порівняння цін і традицій (фото)
«Главком» порівняв ціни на квіти у Лондоні та Києві
фото: glavcom.ua

Британці продають букети з парною кількістю квітів

Вартість квітів в Україні та Великій Британії має різницю, також присутня відмінність в асортименті. Однак у Британії можна придбати букет із восьми троянд за 400 грн, водночас в українських квіткових магазинах подібна композиція коштуватиме щонайменше 800 грн.

Кореспондент «Главкома» дізнався та порівняв ціни в квіткових магазинах Лондона та Києва.

Яка вартість квітів у Києві

Троянди у квіткових магазинах Києва коштують від 100 до 150 грн
Троянди у квіткових магазинах Києва коштують від 100 до 150 грн
фото: glavcom.ua

В Україні існує суворий забобон: парна кількість квітів призначена лише для похоронів та могил. Через це українські супермаркети змушені формувати букети виключно з непарною кількістю (наприклад, 7, 9 або 11 штук). Натомість у Великій Британії такого правила взагалі немає. Британці спокійно купують по 10 або 12 троянд як для дому, так і в подарунок, абсолютно не зважаючи на парність.

Щоб наочно побачити різницю в ціні та культурі, порівняємо вартість умовного букета з восьми квіток у Британії та Україні. В українських реаліях одна троянда коштує 100–150 грн, тобто чиста математична вартість восьми квіток склала б 800–1200 грн. Проте через традицію непарного числа українцю доведеться або переплатити за дев'яту троянду (а це вже 900–1350 грн), або ж урізати букет до семи (700–1050 грн).

Букет із восьми троянд у звичайному квітковому магазині Києва коштуватиме від 800 до 1200 грн
Букет із восьми троянд у звичайному квітковому магазині Києва коштуватиме від 800 до 1200 грн
фото: glavcom.ua

Ціни у квіткових магазинах Лондона

Британці продають букети з парною кількістю квітів
Британці продають букети з парною кількістю квітів
фото: glavcom.ua

У Лондоні букет із восьми невеликих троянд продають за £6,50 (382 грн). Проте такий букет відрізнятиметься від того, що можна придбати у Києві, не лише ціною.

У Лондоні букет із восьми невеликих троянд продають за £6,50 (382 грн)
У Лондоні букет із восьми невеликих троянд продають за £6,50 (382 грн)
фото: glavcom.ua

У магазинах у Києві можна знайти квіти різних сортів та кольорів. Здебільшого троянди мають значну висоту та пишний бутон порівняно з тими, що пропонують у магазинах Лондона.

У магазинах у Києві можна знайти квіти різних сортів та кольорів
У магазинах у Києві можна знайти квіти різних сортів та кольорів
фото: glavcom.ua

Однак у британських квіткових магазинах є й інший асортимент. У букетах із восьми троянд можна знайти й інші цікаві сорти цієї квітки. Наприклад, букет із трояндою сорту з більшим бутоном коштує вже £10 (близько 600 грн). Нагадаємо, у Києві такий букет коштуватиме близько 1 тис. грн.

У Лондоні букет із трояндою сорту з більшим бутоном коштує вже £10 (близько 600 грн)
У Лондоні букет із трояндою сорту з більшим бутоном коштує вже £10 (близько 600 грн)
фото: glavcom.ua

Букети побільше у лондонському квітковому магазині можна придбати й за £15 (880 грн). Тоді як у Києві вартість букета також залежатиме від сорту та розміру квітів.

У Лондоні букети побільше можна придбати й за £15 (880 грн)
У Лондоні букети побільше можна придбати й за £15 (880 грн)
фото: glavcom.ua

Серед квітів у магазині в Лондоні також пропонують хризантеми. Невеликий букет коштує також £15 (880 грн). У Києві одна гілочка хризантеми коштує 120 грн. Тож букет із восьми гілочок коштуватиме орієнтовно 960 грн, водночас у Лондоні подібний букет коштує 880 грн.

Гілочку хризантеми у Києві можна знайти за 120 грн
Гілочку хризантеми у Києві можна знайти за 120 грн
фото: glavcom.ua

Зауважимо, що у вартість букетів із київських магазинів вартість пакування не нараховувалася, у Лондоні їх продають уже в пакуванні з матовою обгорткою.

Яка різниця між цінами та асортиментом квітів у Києві та Лондоні

У Лондоні квіти можна придбати дешевше, ніж у Києві
У Лондоні квіти можна придбати дешевше, ніж у Києві
фото: glavcom.ua

Отже, у Лондоні квіти можна придбати дешевше, ніж у Києві. Однак асортимент квітів в Україні та Великій Британії значно відрізняється. У Києві ж троянди переважно більші, а квіткові магазини мають ширший асортимент. Водночас британці надають перевагу мінімалізму, у порівнянні з букетами в українських квіткових магазинах. 

Нагадаємо, кореспондент «Главкома» розповідав, скільки коштують півонії у сезон цвітіння в Києві. Незважаючи на зниження попиту, цінники на перші квіти залишаються досить високими. Зокрема, у мережі супермаркетів «Сільпо» за букет із п'яти півоній коштував 599 гривень. Натомість на міських ринках та в точках стихійної торгівлі цінники різняться.

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Теги: квіти Лондон Київ Велика Британія ціни

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