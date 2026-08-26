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Рекордні тарифи перед зимою. Скільки коштують дрова у Києві та області (ціни)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рекордні тарифи перед зимою. Скільки коштують дрова у Києві та області (ціни)
Поки державна ціна на паливну деревину зросла лише на 5%, приватний ринок демонструє стрімке подорожчання
фото today.ua

«Вартість дров залежить не лише від обсягу, а й від доставки. Найближчу дату доставки наразі пропонують не раніше жовтня»

Підготовка до чергової складної зими у столичному регіоні спровокувала ажіотаж на ринку альтернативного палива. У Києві та області ціна на дрова у приватних продавців за рік підскочила в півтора-два рази. Про це йдеться у матеріалі Главкома «Готуй дрова влітку». Небачений ажіотаж: ціни за рік підскочили удвічі». 

Поки державна ціна на паливну деревину в ДП «Ліси України» зросла лише на 5% (із 1140 грн до 1200 грн за куб. м), приватний ринок демонструє стрімке подорожчання. Якщо 2025 року дубові дрова в області можна було придбати за 1500-2500 грн за куб. м, то нині цінники сягають 3700-4500 грн за куб. м і ціна продовжує зростати.

Підвищений попит зачепив навіть зірок. Співачка Ірина Білик, яка ще взимку шукала паливо через соцмережі, цьогоріч подбала про запаси вже в липні, розрахувавшись, імовірно, із постачальниками рекламою у своїх соцмережах.

Ситуація на приватному ринку

Динаміку підтверджують і продавці. Один із магазинів пропонує ящик колотих дрів (1,4 куб. м) дуба, ясена або граба за 12, 3 тис. грн, а м’які породи (вільху чи березу) – за 9 тис. грн. Доставка оплачується окремо: наприклад, до Солом’янського району Києва вона коштує від 2 тис. грн, а найближча дата – аж 2 жовтня. У магазинах радять купувати паливо завчасно, попереджаючи, що надалі ціни зростатимуть «дуже швидко».

Державні дрова та додаткові витрати

Для населення працює державний сервіс «ДроваЄ». Наприклад, Галицький національний природний парк станом на 1 липня 2026 року продавав дрова твердих порід по 990 грн за куб. м, а хвойних та м’яколистяних – по 690 грн за куб. м.

Проте дешева державна деревина не завжди означає дешеве опалення. Вона потребує самовивозу, завантаження, розвантаження, розпилювання та розколювання, що суттєво зменшує економію. Саме тому дрова у приватних продавців, які пропонують уже готове паливо, коштують значно дорожче – у Києві актуальні пропозиції дуба становлять 3750-4300 грн за куб. м.

Дрова чи газ: що дешевше

За даними сервісу «ДроваЄ», 1 куб. м дубових дров (вологістю 12%) за теплотворністю замінює близько 334 куб. м газу. Для граба цей показник становить 362 куб. м, для сосни – 241 куб. м.

За нинішнього тарифу на газ 7,96 грн за куб. м еквівалентна кількість газу (334 куб. м) коштує близько 2659 грн. Натомість дубові дрова за ціною понад 4 тис. грн за куб. м обходяться приблизно на 62% дорожче за газ.

  • Опалення газом: Для будинку площею 50-70 кв. м споживання газу за три зимові місяці становить 1,8-2,8 тис. куб. м, що коштує приблизно 14,3-22,3 тис. грн.
  • Опалення дровами: Для обігріву такої ж площі знадобиться 5,4-8,4 куб. м дубових дрів, що за київськими цінами (від 3,7 тис. грн за куб. м) обійдеться у 19,4-31,1 тис. грн за три місяці.

Таким чином, опалення приватного будинку дубовими дровами у Києві за нинішніх цін є значно дорожчим, ніж опалення газом.

Нагадаємо, у рамках підготовки до наступного опалювального сезону Київ відпрацьовує механізми підтримки та можливого тимчасового переміщення найбільш уразливих категорій містян. Бажання у разі необхідності тимчасово переміститися з Києва вже висловили трохи більше ніж 1,2 тис. одиноких людей старшого віку та близько 400 дітей з інвалідністю. 

Раніше повідомлялося, що паралельно з підготовкою до зими у столиці формують списки для тимчасового переселення маломобільних киян на випадок тривалого блекауту – насамперед туди внесуть самотніх пенсіонерів, людей з інвалідністю та родини з дітьми з інвалідністю.

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Теги: опалювальний сезон опалення Україна

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