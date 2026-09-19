Курс валют 19 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,66 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок суботи, 19 вересня 2026 року. Порівняно з 18 вересня, курс долара, євро, британського фунта, польського злотого та швейцарського франка не змінився. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,66, євро – 51,23 грн, польського злотого – 11,75 грн.
Курс валют станом на 19 вересня 2026 року
|
Валюта
Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|44,6648
|51,2372
|59,7066
|11,7506
|54,0965
|
Ощадбанк
|44,50 / 44,99
|51,10 / 51,90
|58,55 / 60,55
|11,15 / 11,95
|53,60 / 55,20
|
Приватбанк
|44,25 / 44,85
|50,65 / 51,65
|-
|-
|-
|
ПУМБ
|44,50 / 45,10
|51,20 / 51,90
|59,10 / 60,50
|11,62 / 11,92
|-
|
monobank
|44,43 / 44,83
|51,07 / 51,77
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|44,50 / 44,87
|51,10 / 51,70
|57,60 / 61,00
|11,10 / 12,10
|51,80 / 55,40
|
OTP Bank
|44,30 / 44,90
|50,90 / 51,95
|-
|-
|53,85 / 54,75
|
Укрсиббанк
|44,40 / 45,20
|50,95 / 51,95
|58,70 / 60,90
|-
|53,30 / 55,30
За тиждень долар США подорожчав. Водночас польський злотий, євро, британський фунт стерлінгів і швейцарський франк подешевшали.
Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.
До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.
Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.
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