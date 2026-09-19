Курс валют 19 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,66 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок суботи, 19 вересня 2026 року. Порівняно з 18 вересня, курс долара, євро, британського фунта, польського злотого та швейцарського франка не змінився. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,66, євро – 51,23 грн, польського злотого – 11,75 грн.

Курс валют станом на 19 вересня 2026 року

Валюта Банк USD EUR GBP PLN CHF НБУ 44,6648 51,2372 59,7066 11,7506 54,0965 Ощадбанк 44,50 / 44,99 51,10 / 51,90 58,55 / 60,55 11,15 / 11,95 53,60 / 55,20 Приватбанк 44,25 / 44,85 50,65 / 51,65 - - - ПУМБ 44,50 / 45,10 51,20 / 51,90 59,10 / 60,50 11,62 / 11,92 - monobank 44,43 / 44,83 51,07 / 51,77 - - - Райффайзен 44,50 / 44,87 51,10 / 51,70 57,60 / 61,00 11,10 / 12,10 51,80 / 55,40 OTP Bank 44,30 / 44,90 50,90 / 51,95 - - 53,85 / 54,75 Укрсиббанк 44,40 / 45,20 50,95 / 51,95 58,70 / 60,90 - 53,30 / 55,30

* курс валют станом на 09:20 19 вересня 2026 року

За тиждень долар США подорожчав. Водночас польський злотий, євро, британський фунт стерлінгів і швейцарський франк подешевшали.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.