Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

«Готуй дрова влітку». Небачений ажіотаж на ринку дров: ціни за рік підскочили удвічі

Якість життя
Марк Любаров
glavcom.ua
Марк Любаров
google social img telegram social img facebook social img
«Готуй дрова влітку». Небачений ажіотаж на ринку дров: ціни за рік підскочили удвічі
Ціна за 1м³ дров у Києві зросла у 1,5-2 рази за останній рік.

Чи вигідне буде паливо за такими цінами: порівнюємо з газом та вугіллям

Готуючись до чергової складної зими, українці вже влітку починають активно заготовляти паливо, зокрема дрова. Це питання актуальне не лише для мешканців сільської місцевості, а й для міст, де власники приватних будинків та дач мають каміни, буржуйки, грубки та інші альтернативні способи опалення.

Проблема знайома навіть українській еліті. Наприклад, народна артистка Ірина Білик, яка в Україні мешкає «наїздами», перейнялася проблемою пошуку дров ще у січні. Тоді у Threads артистка запитала, де в Києві можна придбати дрова. У коментарях українці ділилися контактами, однак швидко знайти та замовити таке паливо було непросто.

Мабуть, врахувавши минулий досвід, співачка розпочала підготовку до наступної зими вже у липні. Проблему вдалося вирішити: Білик знайшли продавці дров, і, очевидно, вона розрахувалася з ними бартером. Суперзірка української естради опублікувала ролик, у якому на тлі придбаного палива рекламує компанію, що ним торгує.

«Главком» з’ясовував, як так сталося, що за рік дрова перетворилися на елітний товар, що відбувається перед наступним опалювальним сезоном на ринку цього палива і, головне, чи вигідно тепер ним користуватися.

Ціни зросли

Порівняння минулорічних цін із нинішніми чітко показує: дрова у приватних продавців у столичному регіоні за рік подорожчали подекуди в півтора-два рази. Водночас державна ціна паливної деревини за цей час майже не змінилася.

У 2025 році середня ціна дров твердолистяних порід у ДП «Ліси України» становила близько 1140 грн за м³, а у 2026 році – близько 1200 грн за м³. Тобто державна ціна зросла приблизно на 5%.

Інша ситуація на приватному ринку. У 2025 році в Київській області дубові дрова можна було знайти приблизно за 1500-2500 грн за м³. Нині актуальні пропозиції сягають 3700 грн за м³, а окремі продавці виставляють ціну до 4500 грн за м³. А вона і далі зростає…

Тобто порівнювати ціни «було – стало» в кожній окремій пропозиції складно, оскільки йдеться про різних продавців, різну якість та умови продажу. Але загальна тенденція очевидна: на приватному ринку дрова істотно подорожчали, а окремі пропозиції справді коштують приблизно вдвічі дорожче, ніж торік.

Цю динаміку підтверджують і продавці. Один із магазинів, який доставляє колоті дрова у ящиках об’ємом 1,4 м³, продає ящик дуба, ясена або граба за 12 300 грн. М’які породи – вільху чи березу –  можна придбати за 9000 грн за 1,4 м³.

При цьому доставка оплачується окремо. Наприклад, мінімальна вартість доставки до Солом’янського району Києва становить 2 тис. грн, а найближча дата доставки, яку пропонували на момент підготовки матеріалу, – 2 жовтня. При цьому у магазині радять купувати паливо завчасно, оскільки надалі ціни, за словами консультанта, можуть зростати «дуже швидко».

Скільки коштує кубометр дров у 2026 році

Для населення працює державний сервіс «ДроваЄ», через який можна придбати паливну деревину у державних лісогосподарських підприємств. Ціни тут залежать від породи, регіону, місця відвантаження та умов доставки.

ДП «Ліси України» у квітні 2026 року повідомляло, що середня ціна дров для населення та соціальної сфери становила близько 1200 грн за м³.

У конкретних лісництвах ціна може бути нижчою або вищою залежно від породи та місця продажу. Наприклад, Галицький національний природний парк станом на 1 липня 2026 року продавав населенню дрова твердих порід по 990 грн за м³, а хвойних та м’яколистяних – по 690 грн за м³.

На перший погляд, це дуже вигідні ціни. Проте є нюанс: дешеві дрова не завжди означають дешеве опалення.

«Готуй дрова влітку». Небачений ажіотаж на ринку дров: ціни за рік підскочили удвічі фото 1
скриншот Facebook

У соціальних мережах українці скаржаться, що придбану державну деревину потрібно самостійно забрати. Для цього необхідні транспорт, завантаження та розвантаження, а необроблені дрова ще потрібно розпиляти й порубати. У результаті частина економії може нівелюватися витратами на доставку та підготовку деревини до спалювання.

Тому й ціни у приватних продавців, які пропонують дрова вже готовими до використання, значно вищі.

У Києві актуальні пропозиції дубових дрів можна знайти приблизно за 3750-4300 грн за м³.

«Готуй дрова влітку». Небачений ажіотаж на ринку дров: ціни за рік підскочили удвічі фото 2
Мережа обурена новими цінами на дрова
Мережа обурена новими цінами на дрова
фото: скриншот Threads

У Дніпрі цінова ситуація наразі не така гостра, як у столиці. Актуальні пропозиції дубових дров – близько 2700-3000 грн за м³. В окремих продавців колоті дрова коштують 2700 грн за кубометр навалом та 3000 грн за щільно складений кубометр.

У Львові пропозиції твердих порід трапляються приблизно в діапазоні 1400-2000 грн за м³, хоча і тут ціна залежить від продавця, породи, обробки та умов доставки.

Дубові дрова у київських приватних продавців вже коштують на 62% дорожче за газ у перерахунку на однакову кількість тепла
Дубові дрова у київських приватних продавців вже коштують на 62% дорожче за газ у перерахунку на однакову кількість тепла
скрин: Olx

Загалом вартість дров залежить від породи деревини, регіону продажу, способу обробки, вологості та вартості доставки. Твердолистяні породи – дуб, бук і граб – зазвичай коштують дорожче за м’які. Колоті дрова також можуть бути дорожчими за неколоті.

Дрова чи газ: що дешевше

Порівняти реальну вартість дров можна, порівнюючи їх із газом за  теплотворністю. Державний сервіс «ДроваЄ» зазначає, що один кубометр дубових дров вологістю 12% може замінити близько 334 м³ газу.

За нинішньої ціни газу 7,96 грн за м³ така кількість газу коштуватиме приблизно 2659 грн. Водночас кубометр дубових дров у Києві коштує вже понад 4 тис. грн.

Для граба показник теплотворності ще вищий – близько 362 м³ газу, або приблизно 2882 грн за нинішньою ціною газу. Для сосни – близько 241 м³ газу.

Отже, за нинішніх київських цін дрова вже дорожчі за еквівалентну кількість газу. Наприклад, за ціни 4300 грн за м³ дуб коштує приблизно на 62% дорожче, ніж 334 м³ газу за ціною 7,96 грн за кубометр.

Для коректного порівняння, однак, потрібно враховувати не лише ціну палива, а й вологість деревини, спосіб її укладання, доставку та ККД печі чи котла.

Скільки коштуватиме опалення будинку дровами

Якщо говорити про невеликий будинок або дачу площею 50-70 м², для орієнтовного розрахунку можна взяти споживання 1,8-2,8 тис. м³ газу за три зимові місяці.

Для будинку площею 50 м² це близько 1,8 тис. м³, а для 70 м² – до 2,8 тис. м³. За ціни газу 7,96 грн за м³ витрати становитимуть приблизно 14,3-22,3 тис. грн за три місяці.

Якщо перевести таку кількість тепла у дубові дрова за співвідношенням 334 м³ газу на один кубометр дуба, знадобиться близько 5,4-8,4 м³ дров.

За ціни понад 3700 грн за м³, як у Києві, це коштуватиме приблизно 19,4-31,1 тис. грн.

Тобто за наведених вихідних даних опалення будинку дубовими дровами за нинішніми київськими цінами може бути дорожчим за опалення газом.

У магазині дров, який рекламувала сама Ірина Білик, «Главкому» пояснили, що дуб і граб мають найбільшу тепловіддачу. Саме на них радять звертати увагу, якщо планується опалення приміщення за допомогою котла чи печі.

Якщо ж ідеться радше про естетичний ефект, відпочинок біля каміна, продавці радять вільху. Це м’яка порода з меншою тепловіддачею, але вона «дуже гарно й естетично горить».

А що з вугіллям

Альтернативою дровам можуть бути вугільні брикети. За даними, наведеними продавцями, тонна такого палива нині коштує приблизно 12-30 тис. грн.

За кількістю тепла тонна відповідає приблизно 5 м³ дубових дров або 700-800 м³ природного газу.

За нинішньої ціни газу 7,96 грн за м³ це означає, що еквівалентні 700-800 м³ газу коштували б приблизно 5,6-6,4 тис. грн.

Отже, тонна вугільних брикетів за ціною 12-30 тис. грн може бути приблизно у 2-5 разів дорожчою за еквівалентну кількість газу.

Порівняння із дровами залежить від конкретної ціни деревини. Якщо взяти київську ціну мінімум 3700 грн за кубометр дуба, то 5 м³ коштуватимуть близько 18,5 тис. грн. Таким чином, вугілля за ціною 12 тис. грн за тонну буде дешевшим за такий обсяг дров, а за ціною 30 тис. грн –  дорожчим.

Важливе застереження

Усі ці розрахунки є орієнтовними. Фактичне споживання в кожному будинку залежить від його площі та утеплення, бажаної температури всередині, погодних умов, вологості дров, а також ККД котла чи печі.

Тому співвідношення теплотворності не означає, що кубометр дубових дров і 334 м³ газу дадуть абсолютно однакову кількість корисного тепла у конкретному будинку.

Любаров Марк, «Главком»

Читайте також:

Теги: співачка будинок Ірина Білик опалення вугілля

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наталія Могилевська, Ольга Цибульська та Джамала показали свої архівні фото з юних та дитячих років
Могилевська, Цибульська, Джамала: українські зірки поділилися дитячими фото
27 липня, 10:04
Ольга Цибульська має рідного брата Сергія Цибульського
Ольга Цибульська показала архівні фото з рідним братом та розчулила мережу
29 липня, 13:51
Павло Зібров та Алла Кудлай привітали Катерину Бужинську з днем народження
Пантера українського шоубізнесу. Зірки привітали народну артистку, якій виповнилося 47
14 серпня, 13:15
Рятувальні служби продовжують працювати на місцях влучань, точні масштаби руйнувань уточнюються
Росія вдарила по Дніпропетровщині: загинула людина, 14 постраждалих
16 серпня, 08:06
Parfeniuk, Sadsvit, Mayorovа, Otoy увійшли до списку зірок нової хвилі
10 артистів нової хвилі, які підірвали мережу: спецпроєкт до Дня Незалежності
24 серпня, 09:49
Полякова показалася на відео з росіянином і викликала дискусію в мережі
Полякова записала відео із «хорошим росіянином» і розгнівала українців
25 липня, 15:51
В Україні розширили пільги на автономне опалення
Уряд розширив в Україні пільги на автономне опалення: хто має право
1 серпня, 05:18
На суді обвинувачений заявив, що підлеглі ремонтували не його будинок, а техніку для фронту
Командир частини відправив підлеглих ремонтувати будинок і нарахував їм бойові: що вирішив суд
2 серпня, 16:12
Для отримання допомоги або внесення до списків мешканцям варто заздалегідь звернутися до відповідної установи
Київ формує списки для евакуації деяких жителів на випадок тривалого блекауту
12 серпня, 17:48

Особисті фінанси

«Готуй дрова влітку». Небачений ажіотаж на ринку дров: ціни за рік підскочили удвічі
«Готуй дрова влітку». Небачений ажіотаж на ринку дров: ціни за рік підскочили удвічі
Курс валют 26 серпня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 26 серпня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 26 серпня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 26 серпня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Міжнародний реєстр збитків для України відкрив нову категорію заяв
Міжнародний реєстр збитків для України відкрив нову категорію заяв
«Ощадбанк» обмежив роботу сервісів через спрацювання систем безпеки: коли все відновлять
«Ощадбанк» обмежив роботу сервісів через спрацювання систем безпеки: коли все відновлять
Ціна падає четвертий місяць поспіль: скільки тепер коштує сало
Ціна падає четвертий місяць поспіль: скільки тепер коштує сало

Публікації

Друга каденція Емануеля Макрона, з яким у президента Зеленського склалися дуже продуктивні відносити, добігає кінця
Хто після Макрона? Найтривожніші вибори 2027 року
Сьогодні, 08:30
Російський Ozon потрапив під удар після Wildberries
Дрони пробили «озонову діру». Історія бізнесу, на який поклали лапу кремлівські олігархи
Вчора, 21:00
Путін, Сі Цзіньпін та Кім Чен Ин
Шторм у Тихому океані: Путін на Курилах, Токіо готується до війни, а Сеул каже «ні» Україні
Вчора, 14:00
Український Девід Коперфілд. Неймовірні трюки Арахамії
Український Девід Коперфілд. Неймовірні трюки Арахамії
Вчора, 09:15
Кожен стяг на могилі – це чиясь недожита біографія
Останнє бойове чергування синьо-жовтого. Куди зникають прапори з могил Героїв?
22 серпня, 09:05

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
364K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 серпня 2026
79K
Софії Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
66K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
43K
Календар рибалки на вересень 2026 року: коли і на що клює найкраще
38K
Правоохоронці прокоментували інформацію про втечу російських військовополонених з колонії на Харківщині

Прес-релізи

Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
20 серпня, 15:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua