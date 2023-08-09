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Вартість огірків в Україні встановила антирекорд: у чому причина

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Вартість огірків в Україні встановила антирекорд: у чому причина
Ціна на українські огірки продовжує падати
фото: glavcom.ua

Ціна огірків в Україні продовжує падати

Середня вартість огірків у столиці становить 15 грн, і це найнижча ціна за останні сезони. Основна причина яку називають експерти – низький попит та великий урожай популярного салатного овоча. 

Аналітики проекту EastFruit пишуть, що на українському ринку зберігається тенденція зниження цін на огірки.  Знижувати відпускні ціни в даному сегменті виробників змушує одразу кілька факторів, але основною причиною такого цінового тренду гравці ринку називають дуже високу пропозицію огірка на ринку.

Станом на кінець українські тепличні комбінати пропонували до продажу огірок по 10-20 грн/кг ($0,27-0,55/кг), що в середньому на 33% дешевше ніж раніше. А зараз ціна просіла ще більше. 

Згідно із даними свіжого моніторингу AgroTimes на найбільшому гуртовому ринку заходу України – «Шувар», що у Львові, найбільше подешевшали огірки – одразу на 60% – до 8-25 грн/кг, а на київському «Столичному» гуртова ціна огірків становить 7-10 грн/кг.

За даними ресурсу «Мінфін», станом на 8 серпня  огірки у супермаркетах коштують  від 19,99 гривні за кілограм, що майже вдвічі дешевше, ніж минулого місяця.

Вартість огірків в Україні встановила антирекорд: у чому причина фото 1
Вартість огірків в Україні встановила антирекорд: у чому причина фото 2

Нагадаємо, наприкінці липня ціни на тепличні огірки знизилися на третину через настання масового плодоношення. Так, на найбільшому гуртовому ринку заходу України – «Шуварі», що у Львові, огірки подешевшали на 32% і коштують від 8 до 11 грн/кг.

Крім того, на 7% подешевшала капуста й коштувала 6-8 грн/кг.  На 5% знизилася й ціна червоних томатів – вони коштували від 30 до 65 грн/кг.

В Україні зараз розпочався сезон кавунів, тож «Главком» дізнався, скільки коштує кілограм баштанних в українських супермаркетах.

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Теги: Мінфін урожай зниження цін

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