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Українські банки відновили блокування карткових рахунків клієнтів: причина

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Українські банки відновили блокування карткових рахунків клієнтів: причина
Відновлення блокування рахунків українців пошириться на всі банки, до яких звертатимуться державні виконавці
фото з відкритих джерел

Відновлення блокування пов’язано з початком дії нового закону

Українські банки відновили блокування карткових рахунків клієнтів на вимогу державних виконавців. Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.

За словами Гороховського, це пов'язано із набуттям чинності закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень та рішень інших органів під час дії воєнного стану», який Верховна Рада ухвалила у квітні. Отже, відновлення блокування пошириться на всі банки, до яких звертатимуться державні виконавці.

«Цей закон скасовує дію постанови Кабміну, яка знімала арешти виконавчої служби на суму менш як 100 000 грн на час дії воєнного стану. Новий закон дозволяє клієнтам з арештами користуватися сумою у розмірі двох мінімальних зарплат (13 400 грн) за умови, що клієнт звернеться до виконавця і той своєю чергою надішле до нас постанову на зняття арешту на суму 13 400 грн за одним із рахунків клієнта», – пояснив банкір.

Гороховський додав, що через набрання чинності цим законом банки змушені повернути блокування коштів на рахунках клієнтів, щодо яких таке рішення ухвалили державні виконавці. Таким чином, тепер банки повинні повернути арешти, які знімали на час дії воєнного стану. Лише у Monobank є 436 тис. таких клієнтів.

Постанову, якою скасовувалося блокування рахунків українців за борги, уряд ухвалив у березні минулого року.

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Теги: гроші банк борг

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