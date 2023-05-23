Україна отримала четвертий транш допомоги від Єврокомісії: на що підуть гроші

Кошти підуть на відновлення критичної інфраструктури, яку зруйнувала Росія

Європейська комісія перерахувала Україні черговий транш в обсязі 1,5 млрд євро в рамках пакета надзвичайної макрофінансової допомоги, погодженого в ЄС минулого року. Про це заявила речниця Єврокомісії Дана Спінант на брифінгу у Брюсселі, повідомляє «Укрінформ».

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«Сьогодні ми надаємо ще один транш у розмірі 1,5 млрд євро для України. Це четвертий платіж в рамках макрофінансової допомоги (МФД +) у 18 мільярдів євро на цей рік. Ця допомога дозволить Україні забезпечити макроекономічну стабільність та відновлювати критичну інфраструктуру, зруйновану Росією під час війни проти України», – зазначила речниця Єврокомісії.

Наприкінці минулого року всі ключові інституції Європейського Союзу погодили виділення Україні МФД+ у 18 млрд євро, з розрахунку 1,5 млрд євро щомісяця, для підтримки ключових соціальних функцій Української держави в умовах війни.

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Водночас президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив про розробку пакета багаторічної довгострокової макрофінансової допомоги для України, яка буде призначена для підтримки її макрофінансової стабільності, фінансового забезпечення процесів відновлення та підготовки до членства в Європейському Союзі.