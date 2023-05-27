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Нацагентство з держслужби анонсувало боротьбу з чиновниками – «колекціонерами відпусток»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Нацагентство з держслужби анонсувало боротьбу з чиновниками – «колекціонерами відпусток»
На думку Алюшиної, передбачені законодавством компенсації все ж мають бути нараховані та виплачені
фото з відкритих джерел

За словами Алюшиної, Україна зіштовхнулася з проблемою, коли держслужбовці, які зловживали накопиченням відпусток, звільняються чи виходять на пенсію

Голова Національного агентства України з питань державної служби Наталія Алюшина назвала варіанти боротьби з так званими «колекціонерами відпусток». Про це очільниця відомства розповіла в інтерв’ю «Главкому». 

За словами Алюшиної, Україна зіштовхнулася з проблемою, коли держслужбовці, які зловживали накопиченням відпусток, звільняються чи виходять на пенсію, адже тоді треба одночасно зробити всі компенсаційні виплати, а цифри там набігли чималі.

«Нам надходить від державних органів інформація, що в когось є невикористані відпустки ще з 1999 року. Ви тільки уявіть – люди по 30 років їх накопичували, а зараз їм треба виплатити все й одразу. І це ще не все – можуть бути виплати відповідно до судових рішень. А в бюджеті кошти на це не заплановані», – сказала голова Нацагенства.

Як пояснила Наталія Алюшина, раніше для держави це була прийнятна практика, але в умовах війни, за нинішнього дефіциту в фондах оплати праці, ситуація «м’яко кажучи, є безрадісною».

«У Національному агентстві держслужби до такого не доводять, але не готова сказати, як такі питання вирішують в інших державних органах. Просто знаю, що у деяких міністерствах є захмарні цифри, коли компенсації складають 16 млн грн! Водночас фонд оплати праці на цей рік вже зведений, і ситуація може бути критичною», – зазначила очільниця відомства.

Проте, на думку Алюшиної, передбачені законодавством компенсації все ж мають бути нараховані та виплачені. 

Одним із варіантів може бути встановлення законом терміну, після якого накопичення державним службовцем відпусток зупиняється. А отже, накопичені дні мають бути використані протягом певного часу.

За словами голови Національного агентства України з питань державної служби, зараз опрацьовується відповідний механізм і найближчим часом має з’явитися законопроєкт.

Нагадаємо, Нацагентство наразі займається реформою оплати праці. Вона полягає у встановленні справедливих окладів на основі класифікації посад.

До слова, до повномасштабного вторгнення головним чинником, який гальмував розвиток публічної служби, був низький рівень винагороди.

За словами Алюшиної, критичність ситуації підтверджується довоєнною соціологією, коли 93% державних службовців були повністю або частково незадоволені рівнем заробітної плати. Йдеться про різні напрямки посад, але деякі є просто критичними.

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Теги: гроші відпустка державна служба Наталія Алюшина

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