Парламент Болгарії затвердив новий уряд на чолі з проросійським експрезидентом

Склавши присягу, Румен Радев окреслив курс свого кабінету та наголосив на «конструктивному підході» всередині ЄС

У п’ятницю, 8 травня, Народні збори Болгарії офіційно проголосували за новий склад уряду. Кабінет міністрів очолив проросійський Румен Радев, який заради участі у виборах пішов у відставку з посади президента країни. Завдяки впевненій перемозі його партії «Прогресивна Болгарія» на квітневих виборах, країна нарешті отримала стабільну більшість після тривалої політичної кризи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Новостворена політична сила «Прогресивна Болгарія» (ПБ) за результатами виборів 19 квітня отримала 133 мандати. Під час сьогоднішнього засідання за призначення Радева прем’єром проголосували 122 депутати (при необхідних 121).

«Проти» виступили 70 законодавців (переважно представники колишніх правлячих партій ГЕРБ та ПП-ДБ).

36 депутатів утрималися. Такий розподіл голосів дає Румену Радеву повний карт-бланш на проведення законодавчих змін, які роками блокувалися через коаліційні суперечки.

Склавши присягу, Румен Радев окреслив курс свого кабінету. Він наголосив на «конструктивному підході» всередині ЄС, проте акцентував на посиленні національної ідентичності. Найбільший резонанс викликала заява про безпеку: Радев пообіцяв «запобігти втягуванню Болгарії у військові конфлікти», що багато аналітиків трактують як намір обмежити військову допомогу Україні та зайняти більш нейтральну позицію в регіоні.

Уряд Радева налічує 18 міністрів та чотирьох віцепрем’єрів. Більшість посад обійняли лояльні до експрезидента технократи та колишні військові:

Веліслава Петрова-Чамова стала міністеркою закордонних справ;

Димітар Стоянов очолив Міністерство оборони;

Михаела Доцова, яка раніше була обрана спікеркою парламенту, забезпечуватиме координацію між урядом та законодавчою гілкою.

Нагадаємо, політсила висунула свого лідера Румена Радева на посаду прем’єр-міністра. Радев очолював Болгарію як президент у 2017-2026 роках. Під час перебування на посаді він неодноразово робив заяви, які викликали критику з боку України та західних партнерів Софії.

Зокрема, Радев називав окупований Крим «російським» та виступав проти окремих рішень щодо військової підтримки України. Партія «Прогресивна Болгарія» матиме одноосібну більшість у новому парламенті, що значно спрощує процес формування уряду.