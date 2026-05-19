«Я не знаю, хто такий Кіркоров». Команда переможниці Євробачення відмежувалася від російського артиста

Композитор Дімітріс Контопулос, який працював над піснею Болгарії для Євробачення, товаришує з Філіпом Кіркоровим

Російський артист Філіп Кіркоров приписав собі перемогу Болгарії на Євробаченні 2026. Однак у команді, яка готувала співачку Dara до конкурсу, спростували заяву росіянина. Про це пише «Главком» із посиланням на RFI.

Над піснею та номером, з якими Dara (Даріна Йотова) перемогла на Євробаченні 2026, працювали норвезька авторка Анна Джудіт Вік, румунський продюсер і музикант Крістіан Тарча та грецький композитор Дімітріс Контопулос.

За словами Крістіана Тарчи, який писав пісню Bangaranga для Болгарії, він не знає, ким є Філіп Кіркоров. «Я не знаю, хто такий Філіп Кіркоров», – сказав він. Продюсер зауважив, що разом із ним у команді Dara працював Дімітріс Контопулос. «Нас четверо авторів – я, Дара, Анна й Дімітріс… Титри існують, їх видно. Ми четверо працювали над піснею. Ті, з ким я працював принаймні ті, з ким я зв’язувався і з ким сидів у студії. Це тільки ми», – сказав Крістіан Тарча.

Музикант також припустив, що Дімітріс Контопулос міг раніше співпрацювати з Кіркоровим. «Він (Філіп Кіркоров, – «Главком») не брав участі у створенні Bangaranga. Але, ймовірно, через те, що він працював із Дімітрісом, він пишається тим, що Дімітріс брав участь у створенні Bangaranga, і, ймовірно, радий її успіху», – вважає Тарча.

Сам Дімітріс Контопулос пояснив, що дійсно раніше працював із Філіпом Кіркоровим над проєктами для Євробачення. Однак участі в створенні пісні, чи номера Даріни Йотової він не брав. Водночас Кіркорова, який підтримує війну в Україні, Контопулос називає своїм другом: «Ми багато років тому працювали разом над проєктами для Євробачення. Він мій друг. Він мене підтримує. Але ні».

Нагадаємо, російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує війну РФ проти України, заявив, що він був причетний до підготовки Болгарії на Євробачення 2026, яка перемогла у гранд-фіналі. Артист пояснив, що він не міг відмовитися знову опинитися під прапором своєї «маленької батьківщини – Болгарії». Як розповів росіянин, до нього нібито звернулося болгарське телебачення з проханням підтримати їхню країну.

Як повідомляв «Главком», на 70-у пісенному конкурсі «Євробачення» перемогла Болгарія. Країну представила виконавиця Dara з піснею Bangaranga.