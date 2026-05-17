Головна Країна Культура
search button user button menu button

«Бангаранга»: що означає пісня-переможниця Євробачення-2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
«Бангаранга»: що означає пісня-переможниця Євробачення-2026
Співачка Dara (Дарина Йотова) перемогла на Євробаченні-2026 у Відні з піснею Bangaranga
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Dara: «Бангаранга» – це особлива енергія, яку має кожен із нас

Болгарська виконавиця Dara, яка 16 травня здобула перемогу на Євробаченні-2026 у Відні, пояснила глибинний зміст слова «Бангаранга» – назви пісні, що не перекладається жодною мовою. Про це повідомляє «Главком».

Перша перемога Болгарії

Двадцятисемирічна Дарина Йотова, відома під сценічним псевдонімом Dara, стала першою в історії болгарською переможницею Євробачення, набравши у фіналі 516 балів. Другим із великим відривом став ізраїльський учасник. Україна посіла дев'яте місце з 221 балом.

Перемогу Dara забезпечила енергійна та видовищна постановка треку Bangaranga – композиції з динамічним ритмом і бунтівним настроєм. Назва пісні є авторським неологізмом: у жодній мові вона не має усталеного перекладу. 

Що означає «Бангаранга»

Після оголошення результатів голосування Dara пояснила концепцію, закладену в назву:

«"Бангаранга" є в кожному з нас. Це особлива енергія, яка є в кожної людини. Це зв'язок із Всесвітом, природою. Коли ти в гармонії, можеш бути ким захочеш», – відповіла артистка. 

Перекладена пісня: про бунт і свободу

Текст Bangaranga розповідає про виклик, бунт і внутрішню свободу. Приспів закликає аудиторію «ласкаво просимо на бунт», а куплети описують стан на межі – між контролем і вибухом. У бриджі лірична героїня називає себе «бунтаркою» і «небезпечною», борючись за свободу.

«Бангаранга»: що означає пісня-переможниця Євробачення-2026 фото 1

Зв'язок композитора з Росією

Один зі співавторів переможної пісні – грецький композитор Дімітріс Контопулос, який роками тісно співпрацював із підсанкційним продюсером Філіпом Кіркоровим.

«Бангаранга»: що означає пісня-переможниця Євробачення-2026 фото 2
фото: іnstagram / dimitriskontopoulos

Як раніше повідомляв «Главком», Контопулос входив до так званої Dream Team Кіркорова і написав разом з ним музику для кількох заявок Євробачення – зокрема, пісні для сестер Толмачових та обидва виступи Сергія Лазарєва.

«Бангаранга»: що означає пісня-переможниця Євробачення-2026 фото 3
фото: іnstagram / dimitriskontopoulos

У доробку Контопулоса також Shady Lady – пісня, з якою Ані Лорак у 2008 році представляла Україну на Євробаченні. Незважаючи на повномасштабне вторгнення Росії в Україну, композитор продовжував бувати у Москві й публікував у соцмережах фото з Красної площі. У 2026 році він писав музику до новорічного шоу Кіркорова.

«Бангаранга»: що означає пісня-переможниця Євробачення-2026 фото 4
фото: іnstagram / dimitriskontopoulos

Нагадаємо, «Главком» раніше писав про вибір болгарської пісні для Євробачення-2026 ще у березні: тоді вже була відома участь Контопулоса як одного зі співавторів. До слова, Болгарія повернулася до конкурсу після чотирирічної перерви – і одразу виборола першу в своїй євробаченській історії перемогу.

Читайте також:

Теги: Євробачення Болгарія Україна пісня перемога Ані Лорак

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Болгарія перемогла на Євробаченні, дрони атакували Підмосков'я: головне за ніч 17 травня
Болгарія перемогла на Євробаченні, дрони атакували Підмосков'я: головне за ніч 17 травня
Сьогодні, 06:06
Дельта Гудрем є другою у ставках букмекерів на перемогу в конкурсі
Фаворитка Євробачення-2026 надихалася Білик? Українці помітили схожість пісень
Вчора, 21:32
Атака на Київ забрала 24 життя, Leleka у фіналі Євробачення: головне за ніч 15 травня
Атака на Київ забрала 24 життя, Leleka у фіналі Євробачення: головне за ніч 15 травня
15 травня, 05:55
Путін заявив про оснащення «Орєшніка» та бойове чергування ракет «Сармат»
Путін повернувся до ядерної жахалки: згадав «Орєшнік» і «Сармат» (відео)
12 травня, 19:57
Виконавець перед початком конкурсу дав ексклюзивне інтерв'ю «Главкому»
Став відомий переможець першого півфіналу Євробачення за версією глядачів на арені
12 травня, 17:25
Росія втратила головний символ на 9 травня
9 травня стало переломним. І ось чому
11 травня, 09:53
Atvara у Відні виконає чутливу баладу Ēnā (У тіні)
На сцену ювілейного Євробачення вийде вчителька англійської. Історія Atvara – представниці Латвії
4 травня, 09:30
Сибіга відреагував на скандал із Венеційською бієнале
Венеційська бієнале. Сибіга прокоментував рішення журі піти у відставку
1 травня, 15:11
Автобус врізався в групу людей, з’їхав у кювет і перекинувся
У Болгарії пасажирський автобус в'їхав у групу українців: є жертви
22 квiтня, 13:00

Культура

«Бангаранга»: що означає пісня-переможниця Євробачення-2026
«Бангаранга»: що означає пісня-переможниця Євробачення-2026
Стали відомі імена семи членів нацжурі України на Євробаченні-2026
Стали відомі імена семи членів нацжурі України на Євробаченні-2026
Українська стрічка про вторгнення РФ здобула нагороду в Каннах
Українська стрічка про вторгнення РФ здобула нагороду в Каннах
Leléka після Євробачення: Ми звучали гідно і говорили про важливе
Leléka після Євробачення: Ми звучали гідно і говорили про важливе
Болгарія перемогла на Євробаченні-2026, Україна посіла дев'яте місце
Болгарія перемогла на Євробаченні-2026, Україна посіла дев'яте місце
Пішов із життя Олександ Сафонов – суперзірка українського ТБ
Пішов із життя Олександ Сафонов – суперзірка українського ТБ

Новини

Дощі із грозами в окремих областях України: погода на 17 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Рада Україна–НАТО зустрінеться у палаці шведського короля
Вчора, 06:20
В окремих областях України грози з градом: погода на 16 травня 2026 року
Вчора, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
15 травня, 22:50
Китай заявляє, що зустрічі з Трампом дали «значні результати»
15 травня, 21:45
В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
15 травня, 05:59

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua