«Бангаранга»: що означає пісня-переможниця Євробачення-2026

Співачка Dara (Дарина Йотова) перемогла на Євробаченні-2026 у Відні з піснею Bangaranga

Dara: «Бангаранга» – це особлива енергія, яку має кожен із нас

Болгарська виконавиця Dara, яка 16 травня здобула перемогу на Євробаченні-2026 у Відні, пояснила глибинний зміст слова «Бангаранга» – назви пісні, що не перекладається жодною мовою. Про це повідомляє «Главком».

Перша перемога Болгарії

Двадцятисемирічна Дарина Йотова, відома під сценічним псевдонімом Dara, стала першою в історії болгарською переможницею Євробачення, набравши у фіналі 516 балів. Другим із великим відривом став ізраїльський учасник. Україна посіла дев'яте місце з 221 балом.

Перемогу Dara забезпечила енергійна та видовищна постановка треку Bangaranga – композиції з динамічним ритмом і бунтівним настроєм. Назва пісні є авторським неологізмом: у жодній мові вона не має усталеного перекладу.

Що означає «Бангаранга»

Після оголошення результатів голосування Dara пояснила концепцію, закладену в назву:

«"Бангаранга" є в кожному з нас. Це особлива енергія, яка є в кожної людини. Це зв'язок із Всесвітом, природою. Коли ти в гармонії, можеш бути ким захочеш», – відповіла артистка.

Перекладена пісня: про бунт і свободу

Текст Bangaranga розповідає про виклик, бунт і внутрішню свободу. Приспів закликає аудиторію «ласкаво просимо на бунт», а куплети описують стан на межі – між контролем і вибухом. У бриджі лірична героїня називає себе «бунтаркою» і «небезпечною», борючись за свободу.

Зв'язок композитора з Росією

Один зі співавторів переможної пісні – грецький композитор Дімітріс Контопулос, який роками тісно співпрацював із підсанкційним продюсером Філіпом Кіркоровим.

Як раніше повідомляв «Главком», Контопулос входив до так званої Dream Team Кіркорова і написав разом з ним музику для кількох заявок Євробачення – зокрема, пісні для сестер Толмачових та обидва виступи Сергія Лазарєва.

У доробку Контопулоса також Shady Lady – пісня, з якою Ані Лорак у 2008 році представляла Україну на Євробаченні. Незважаючи на повномасштабне вторгнення Росії в Україну, композитор продовжував бувати у Москві й публікував у соцмережах фото з Красної площі. У 2026 році він писав музику до новорічного шоу Кіркорова.

Нагадаємо, «Главком» раніше писав про вибір болгарської пісні для Євробачення-2026 ще у березні: тоді вже була відома участь Контопулоса як одного зі співавторів. До слова, Болгарія повернулася до конкурсу після чотирирічної перерви – і одразу виборола першу в своїй євробаченській історії перемогу.