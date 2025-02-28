Систематичне отримання хабарів від підприємців. На Київщині отримав підозру податковий чиновник

Тариф на сприяння в оформленні ліцензії на реалізацію алкоголю становив $1 тис. – саме таку суму озвучив податківець

Заступнику керівника однієї з районних податкових інспекцій Київщини повідомлено про підозру у систематичному отриманні грошей з підприємців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

«За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру заступнику керівника однієї з районних податкових інспекцій у систематичному отриманні грошей з підприємців (ч. 3 ст. 368 КК України)», – йдеться у повідомленні.

У прокураторі повідомили, що за сприяння голови Державної податкової служби України було задокументовано, що підозрюваний за гроші забезпечував застосування до підприємців мінімальних штрафів за порушення, виявлені під час проведення перевірок. Також за винагороду він обіцяв невтручання податківців у їхню роботу та пропонував допомогу в отриманні ліцензій на торгівлю підакцизними товарами.

В ході досудового розслідування зафіксовано низку фактів отримання посадовцем неправомірної вигоди фото: Київська міська прокуратура/Facebook

«В ході досудового розслідування зафіксовано низку фактів отримання посадовцем неправомірної вигоди. Зокрема, тариф на сприяння в оформленні ліцензії на реалізацію алкогольних напоїв становив $1 тис. – саме таку суму озвучив податківець. Йому повідомлено про підозру», – повідомила прокуратура.

Нагадаємо, журналісти з’ясували, на які кошти живуть керівники столичного метро. Як зазначають розслідувачі Bihus.Info, після того, як Національне антикорупційне бюро України та Нацполіція взялися вивчати схему Брагінського, той втік. Його бізнес-партнер Кирило Кривець отримав підозру минулого року