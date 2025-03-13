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Яєчна криза у США: ціни досягли нового рекорду

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Яєчна криза у США: ціни досягли нового рекорду
фото: pixabay

За словами економіста, у березні роздрібна вартість яєць може почати зменшуватися

У США ціни на яйця у лютому досягли нового рекорду, сягнувши $5,90 за дюжину (12 штук), що еквівалентно приблизно 20 грн за одне яйце. Попередній рекорд було зафіксовано в січні, коли вартість складала $4,95 за дюжину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

Головною причиною такого зростання цін став пташиний грип, через який фермери змушені були знищити понад 166 млн птахів, зокрема курей-несучок. Лише за перші місяці року вибракували понад 30 млн несучок. До спалаху захворювання ціна яєць десятиліттями не перевищувала $2 за дюжину.

Міністерство сільського господарства США повідомило, що дефіцит яєць поступово зменшується, а гуртові ціни почали спадати. За словами економіста Техаського університету A&M Девіда Андерсона, зниження оптових цін є позитивним сигналом, і вже у березні роздрібна вартість яєць може почати зменшуватися. Водночас він застерігає, що стійке зниження цін можливе лише після відновлення популяції птахів і масштабів виробництва.

Нагадаємо, поточного 2025 року яйця в США можуть подорожчати ще на 41,1%. Таке різке зростання цін прогнозують в Мінсільгоспі країни.  

Також повідомлялося, що міністерство сільського господарства США оголосило про виділення мільярда доларів на заходи, спрямовані на боротьбу з дефіцитом курячих яєць, внаслідок якого ціни на популярний продукт харчування зросли протягом року в середньому більш ніж на 50%. 

Зокрема, мережею поширилось відео, на якому в одному з американських супермаркетів покупці ледь не побились через яйця. Вони штовхались та голосно обурювались, через це зібрався натовп.

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Теги: ціни гроші продукти США їжа

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