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Швейцарія відчутно збільшує внесок у відбудову України

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Швейцарія відчутно збільшує внесок у відбудову України
Швейцарські компанії, що працюють в Україні, отримають додаткові 50 млн франків
фото з відкритих джерел

Додаткові кошти призначаються для підтримки компаній, що працюють в Україні

Швейцарія збільшує до 100 млн франків фінансування проєктів відновлення та реконструкції для компаній, що працюють в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство економіки України.

Як зазначає економічне відомство, збільшення фінансування відбувається в межах ініціативи Швейцарії з підтримки України на 2025-2028 роки із загальним бюджетом 1,5 млрд швейцарських франків. Це є першим етапом довгострокової 12-річної підтримки на загальну суму 5 млрд франків.

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, ці додаткові 50 млн франків будуть спрямовані на проєкти відбудови України у співпраці зі швейцарськими компаніями.

У зв'язку з розширенням програми термін подачі заявок продовжено до 31 березня 2025 року. Компанії, які вже подали документи, мають можливість внести зміни до своїх пропозицій.

Нагадаємо, програму допомоги Україні на суму 1,5 млрд франків уряд Швейцарії схвалив 12 лютого. Кошти підуть на відновлення та розвиток країни на період 2025-2028 років.  

Також «Главком» повідомляв, що новий міністр оборони Швейцарії Мартін Пфістер виступив за розширення оборонних зв’язків з НАТО та європейськими державами. Хоча Швейцарія не має наміру вступати до НАТО, очільник оборонного відомства вважає за «абсолютно необхідні» спільні навчання та співпрацю з Альянсом.

 

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Теги: Швейцарія Україна Мінекономіки гроші

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