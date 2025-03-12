Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Поліція проводить обшуки в українських моделей OnlyFans – ЗМІ

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Поліція проводить обшуки в українських моделей OnlyFans – ЗМІ
Раніше Бюро економічної безпеки отримало доступ до персональних даних усіх українців, зареєстрованих на платформі OnlyFans
фото з відкритих джерел

«Вони забрали ноутбук, флешки та $200 тис. Ці кошти я планувала обміняти на гривню для того, аби заплатити податок за 2023 рік»

Слідчі Національної поліції України проводять обшуки в українських моделей OnlyFans, інформацію про яких спочатку отримала Державна податкова служба, а потім Бюро економічної безпеки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Економічну правду», яка спілкувалася з однією з моделей, у якої відбулися обшуки.

Дівчина, яка представилася «громадянкою С», зазначила, що 11 березня до її будинку у Харкові завітали слідчі Національної поліції. В ухвалі суду йдеться про те, що обшуки відбуваються за справою, порушеною за частиною 3 статті 301 Кримінального кодексу (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів з отриманням доходу у великому розмірі).

«Вони забрали ноутбук чоловіка, флешки та $200 тис., які були у будинку. Ці кошти я якраз сьогодні планувала обміняти на гривню для того, аби заплатити податок за 2023 рік. Я завчасно домовилася з банком про обмін грошей. Таке враження, що вони прослуховували розмови, бо знали, коли потрібно прийти, щоб гроші були вдома», – повідомила дівчина.

На її прохання не арештовувати кошти, призначені для сплати податків, слідчі ніби то запропонували заплатити принаймні половину цієї суми – $100 тис. – у вигляді хабаря.

Як йдеться в ухвалі суду, дівчину підозрюють у тому, що вона «пропонує роботу жінкам, що полягає у веденні листування та створення контенту порнографічного характеру з подальшим розповсюдженням вищезгаданого контенту у м. Харкові через мережу Інтернет». Водночас сама дівчина заперечує, що використовує найману працю, зокрема для ведення листування.

За словами «громадянки С» під час обшуку слідчий продемонстрував їй та її чоловіку список осіб, щодо яких правоохоронці вже збирають докази у справах про виготовлення порно. 

З її слів, під час обшуків 11 березня слідчий Нацполіції сказав, що щодо більшості моделей OnlyFans, які знаходяться у Харкові, правоохоронці вже зібрали достатньо доказів. Зокрема, вони вже нібито здійснили «контрольні закупівлі» контенту.

За словами «громадянки С», ймовірно, поліція могла отримати дані щодо обсягів заробітків українських кріейторів на платформі OnlyFans. Ці дані українська податкова отримала восени 2024 року. Згодом, за рішенням суду, доступ до цієї інформації отримало Бюро економічної безпеки, яке почало проводити обшуки у моделей, які заробили найбільше грошей. 

Нагадаємо, 350 моделей інтернет-платформи OnlyFans, на якій можна ділитися еротичним контентом, задекларували 305,4 млн грн доходу. При цьому вони сплатили 59 млн грн податку на доходи та військового збору.

Згодом детективи Бюро економічної безпеки отримали доступ до персональних даних усіх українців, зареєстрованих на платформі OnlyFans. Після отримання інформації про користувачів OnlyFans працівники БЕБ почали приходити до них з обшуками

Читайте також:

Теги: гроші інтернет поліція обмін виготовлення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На річці поруч з міським парком під лід провалилися двоє підлітків
На Дніпропетровщині діти провалилися під лід та мало не загинули
15 лютого, 02:48
Правоохоронці нагадали, що підозрюваний також є обвинуваченим у кримінальному провадженні, пов’язаному з розкраданням бюджетних коштів на поставці клінкерної цегли під час будівництва колумбарної стіни
Закупівля граніту для Лісового кладовища. Справу ексдиректора ритуальної служби передано до суду
17 лютого, 14:19
Безхатьки використали вкрадену картку, щоб купити сигарети та кілька лотерейних білетів
У Франції двоє безхатьків викрали банківську картку і виграли 500 тисяч євро
22 лютого, 16:56
Контррозвідка СБУ завчасно викрила ворожий задум і затримала виконавця «на гарячому», коли юнак підходив до місця спланованого теракту
СБУ запобігла теракту у центрі Житомира. Його готував школяр на замовлення РФ
28 лютого, 17:58
Після скандалу у Білому домі люди вийшли підтримати Зеленського та Україну
«Українські» акції протесту в США: головне за ніч
2 березня, 06:17
Йонас Гар Стьоре під час візиту до Києва 24 лютого 2025 року
Норвегія цьогоріч суттєво збільшить допомогу Україні
6 березня, 21:03
Платіжна системи Європейського центрального банку мала проблеми
Тисячі людей у ​​Європі залишилися без зарплати через рідкісний збій
7 березня, 11:18
Як відомо, загальна вартість відновлення України впродовж наступного десятиліття має скласти $524 млрд
€2 млрд на відбудову: уряд підписав угоду з Європейським інвестиційним банком
7 березня, 13:48
Василь Дурдинець отримує пенсію за вислугу років, яка прирівнюється до посади першого заступника міністра внутрішніх справ
87-річний генерал Дурдинець досі отримує зарплату в МВС
7 березня, 09:13

Кримінал

Поліція проводить обшуки в українських моделей OnlyFans – ЗМІ
Поліція проводить обшуки в українських моделей OnlyFans – ЗМІ
Обвинувачений у вбивстві Фаріон називав себе «санітаром суспільства» – адвокатка
Обвинувачений у вбивстві Фаріон називав себе «санітаром суспільства» – адвокатка
Підривають агентів, як зайвих свідків. СБУ попередила українців про нову тактику РФ
Підривають агентів, як зайвих свідків. СБУ попередила українців про нову тактику РФ
Теракт в Івано-Франківську. РФ завербувала неповнолітніх, один з них загинув
Теракт в Івано-Франківську. РФ завербувала неповнолітніх, один з них загинув
На Закарпатті викрито посадовця військової частини: у чому його підозрюють
На Закарпатті викрито посадовця військової частини: у чому його підозрюють
В Україні затримано наркоділка, якого розшукував Інтерпол
В Україні затримано наркоділка, якого розшукував Інтерпол

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
184K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 березня: ситуація на фронті
64K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 березня 2025
19K
Як Кремль ставиться до місячного припинення вогню – аналіз Reuters
14K
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Мільйонні відкати. Прокуратура викрила злочинну організацію на чолі із керівництвом «Київзеленбуду»
7713
У Києві на прощанні з бійцем побратими виконали традиційний танець його народу (відео)

Новини

12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Підсумки перемовин між США та Україною та вибух в Івано-Франківську. Головне за 11 березня
Вчора, 20:58
Фото дня: прем’єр Канади показав, що значить «піти красиво»
Вчора, 09:25
11 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Візит президента до Саудівської Аравії, поява цифрового дозволу на зброю. Головне за 10 березня
10 березня, 20:53
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
10 березня, 03:23

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua