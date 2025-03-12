Поліція проводить обшуки в українських моделей OnlyFans – ЗМІ

«Вони забрали ноутбук, флешки та $200 тис. Ці кошти я планувала обміняти на гривню для того, аби заплатити податок за 2023 рік»

Слідчі Національної поліції України проводять обшуки в українських моделей OnlyFans, інформацію про яких спочатку отримала Державна податкова служба, а потім Бюро економічної безпеки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Економічну правду», яка спілкувалася з однією з моделей, у якої відбулися обшуки.

Дівчина, яка представилася «громадянкою С», зазначила, що 11 березня до її будинку у Харкові завітали слідчі Національної поліції. В ухвалі суду йдеться про те, що обшуки відбуваються за справою, порушеною за частиною 3 статті 301 Кримінального кодексу (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів з отриманням доходу у великому розмірі).

«Вони забрали ноутбук чоловіка, флешки та $200 тис., які були у будинку. Ці кошти я якраз сьогодні планувала обміняти на гривню для того, аби заплатити податок за 2023 рік. Я завчасно домовилася з банком про обмін грошей. Таке враження, що вони прослуховували розмови, бо знали, коли потрібно прийти, щоб гроші були вдома», – повідомила дівчина.

На її прохання не арештовувати кошти, призначені для сплати податків, слідчі ніби то запропонували заплатити принаймні половину цієї суми – $100 тис. – у вигляді хабаря.

Як йдеться в ухвалі суду, дівчину підозрюють у тому, що вона «пропонує роботу жінкам, що полягає у веденні листування та створення контенту порнографічного характеру з подальшим розповсюдженням вищезгаданого контенту у м. Харкові через мережу Інтернет». Водночас сама дівчина заперечує, що використовує найману працю, зокрема для ведення листування.

За словами «громадянки С» під час обшуку слідчий продемонстрував їй та її чоловіку список осіб, щодо яких правоохоронці вже збирають докази у справах про виготовлення порно.

З її слів, під час обшуків 11 березня слідчий Нацполіції сказав, що щодо більшості моделей OnlyFans, які знаходяться у Харкові, правоохоронці вже зібрали достатньо доказів. Зокрема, вони вже нібито здійснили «контрольні закупівлі» контенту.

За словами «громадянки С», ймовірно, поліція могла отримати дані щодо обсягів заробітків українських кріейторів на платформі OnlyFans. Ці дані українська податкова отримала восени 2024 року. Згодом, за рішенням суду, доступ до цієї інформації отримало Бюро економічної безпеки, яке почало проводити обшуки у моделей, які заробили найбільше грошей.

Нагадаємо, 350 моделей інтернет-платформи OnlyFans, на якій можна ділитися еротичним контентом, задекларували 305,4 млн грн доходу. При цьому вони сплатили 59 млн грн податку на доходи та військового збору.

Згодом детективи Бюро економічної безпеки отримали доступ до персональних даних усіх українців, зареєстрованих на платформі OnlyFans. Після отримання інформації про користувачів OnlyFans працівники БЕБ почали приходити до них з обшуками