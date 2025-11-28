Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Житлові ваучери для ВПО: хто і як зможе отримати 2 млн грн

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Житлові ваучери для ВПО: хто і як зможе отримати 2 млн грн
Держава надає ваучери на житло ВПО з тимчасово окупованих територій
фото з відкритих джерел

Внутрішньо переміщені особи з ТОТ отримають нову житлову підтримку у вигляді ваучерів

З 1 грудня ВПО з тимчасово окупованих територій, які є учасниками бойових дій або мають інвалідність через війну, зможуть подати заявку на житловий ваучер номіналом 2 млн грн через застосунок «Дія». Про це повідомила прем'єр міністерка Юлія Свириденко у Telegram.

Ваучер дає змогу придбати готове житло, інвестувати у будівництво, використати як перший внесок або погасити іпотеку. «Це перший етап нової програми житлової допомоги для родин, чиї домівки залишилися на тимчасово окупованій території», – повідомила Свириденко.

Ваучер на 2 млн грн надається внутрішньо переміщеним особам, які відповідають наступним критеріям:

  • мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни (з 2014 року);
  • підтверджене попереднє місце проживання на тимчасово окупованій території;
  • актуальна довідка ВПО з адресою фактичного проживання на підконтрольній Україні території;
  • відсутність у власності іншого житла на підконтрольних територіях (за винятком непогашеної іпотеки або житла в зоні бойових дій);
  • не отримували житлової підтримки в інших програмах і не мають чинних заяв у системі «єВідновлення».

Ваучер можна буде використати протягом 5 років. Після придбання житла на ваучер діятиме п’ятирічна заборона на його відчуження, щоб гарантувати цільове використання коштів.

Механізм виплат і деталі реалізації програми  буде уточнений Міністерство розвитку громад. 

«Паралельно ми шукаємо можливості розширити програму на інші категорії ВПО з тимчасово окупованих територій. Наша мета – щоб доступ до житла отримали якомога більше українських сімей, які втратили свої домівки через війну», – додала прем'єр міністерка України.

Кабінет міністрів запускає цифрову екосистему ринку праці «Обрій». Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко. За словами глави уряду, через «Дію» людина зможе зареєструвати статус безробітного, оформити допомогу, офіційно звільнитися на тимчасово окупованих територіях та отримати грант до 15 тис. грн на перекваліфікацію.

Читайте також:

Теги: будівництво окуповані території Юлія Свириденко переселенці грант ВПО житло

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Журналісти проаналізували рішення Київради за 5 років каденції і виявила 5 найбільш шкідливих схем
Топ-5 земельних схем, якими послуговується Київрада
3 листопада, 12:00
За словами Свириденко, від наявності деревини залежить життя в сільських громадах
Уряд тимчасово заборонив експорт необробленої деревини
31 жовтня, 20:30
Безпілотники уразили Туапсинський морський нафтовий термінал «Роснафти»
Атака на Україну, вибухи на окупованій Луганщині та в Росії: головне за ніч
2 листопада, 06:09
Пожежа в окупованій Луганщині
На окупованій Луганщині та на Курщині уражено підстанції
2 листопада, 00:28
Позапланові перевірки будівель проводитимуть на безпечних територіях України
Кабмін дозволив позапланові перевірки будівель на безбар’єрність
7 листопада, 19:40
Зеленський доручив провести очищення сфери енергетики
Зеленський назвав п’ять невідкладних рішень у сфері енергетики
16 листопада, 10:01
РФ перетворила соцслужби на окупованих територіях на репресивний апарат проти дітей
РФ перетворила соцслужби на окупованих територіях на репресивний апарат проти дітей
18 листопада, 02:59
Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до 12 років з конфіскацією майна
У Києві затримано правоохоронців, які хотіли продати квартиру померлої особи
10 листопада, 14:06
Міндічгейт спровокував блокування трибуни парламенту опозицією
Новий уряд, або Ким пожертвує Зеленський? Перші наслідки «Міндічгейту» Тема №1
19 листопада, 16:30

Особисті фінанси

Житлові ваучери для ВПО: хто і як зможе отримати 2 млн грн
Житлові ваучери для ВПО: хто і як зможе отримати 2 млн грн
Нові виплати за народження дитини: демографиня пояснила, чому фінансових стимулів недостатньо
Нові виплати за народження дитини: демографиня пояснила, чому фінансових стимулів недостатньо
Військові можуть купувати ліки зі знижкою: як це працює
Військові можуть купувати ліки зі знижкою: як це працює
В Україні зросла кількість вакансій з бронюванням. Яка зарплатня та де більше пропозицій
В Україні зросла кількість вакансій з бронюванням. Яка зарплатня та де більше пропозицій
Ціни на алкоголь рекордно злетіли, а на одяг – впали. Дані Держстату за 2025 рік
Ціни на алкоголь рекордно злетіли, а на одяг – впали. Дані Держстату за 2025 рік
Борги за комуналку: скільки справ закрито без оплати
Борги за комуналку: скільки справ закрито без оплати

Новини

В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
Вчора, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
Вчора, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua