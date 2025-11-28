Житлові ваучери для ВПО: хто і як зможе отримати 2 млн грн

Внутрішньо переміщені особи з ТОТ отримають нову житлову підтримку у вигляді ваучерів

З 1 грудня ВПО з тимчасово окупованих територій, які є учасниками бойових дій або мають інвалідність через війну, зможуть подати заявку на житловий ваучер номіналом 2 млн грн через застосунок «Дія». Про це повідомила прем'єр міністерка Юлія Свириденко у Telegram.

Ваучер дає змогу придбати готове житло, інвестувати у будівництво, використати як перший внесок або погасити іпотеку. «Це перший етап нової програми житлової допомоги для родин, чиї домівки залишилися на тимчасово окупованій території», – повідомила Свириденко.

Ваучер на 2 млн грн надається внутрішньо переміщеним особам, які відповідають наступним критеріям:

мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни (з 2014 року);

підтверджене попереднє місце проживання на тимчасово окупованій території;

актуальна довідка ВПО з адресою фактичного проживання на підконтрольній Україні території;

відсутність у власності іншого житла на підконтрольних територіях (за винятком непогашеної іпотеки або житла в зоні бойових дій);

не отримували житлової підтримки в інших програмах і не мають чинних заяв у системі «єВідновлення».

Ваучер можна буде використати протягом 5 років. Після придбання житла на ваучер діятиме п’ятирічна заборона на його відчуження, щоб гарантувати цільове використання коштів.

Механізм виплат і деталі реалізації програми буде уточнений Міністерство розвитку громад.

«Паралельно ми шукаємо можливості розширити програму на інші категорії ВПО з тимчасово окупованих територій. Наша мета – щоб доступ до житла отримали якомога більше українських сімей, які втратили свої домівки через війну», – додала прем'єр міністерка України.

